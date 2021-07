Denise Pipitone, in una chat tutta la verità. Testimone pestata da 3 persone

Il caso di Denise Pipitone continua a far discutere. In una chat è stata svelata la verità, la rivelazione è sbalorditiva.

Il caso misterioso di Denise Pipitone continua a far discutere, la bambina rapita a settembre 2004 da Mazara del Vallo, si è volatilizzata nel nulla. Sono 17 lunghi anni che la madre, Piera Maggio, è arrivata in capo al mondo per cercare di trovare qualche traccia, ma nulla.

Solo depistaggi e false dichiarazioni hanno macchiato di nero questa triste storia. Nelle ultime ore una notizia di una chat ha lasciato l’amaro in bocca e tutti sono rimasti senza parole.

Denise Pipitone, la chat lascia senza parole: “L’ho uccisa”

Nuove testimonianze arricchiscono il caso della sparizione di Denise Pipitone, rapita a soli 4 anni mentre giocava a casa di sua nonna. Una donna ha raccontato di aver visto la bimba in un hotel, in quell’hotel lavorava Anna Corona.

Un’altra donna ha parlato di una chat inquietante nella quale si diceva che Denise fosse stata uccisa, ad aver scritto “L’ho uccisa”, è una persona già nota per l’inchiesta. Questa rivelazione è stata fatta ad “Ore 14”, la Procura di Marsala sta facendo le dovute indagini sulla confessione.

La situazione è diventata complicata poiché la testimone che ha rivelato della chat è stata pestata a sangue da tre persone.

–> LEGGI ANCHE Macabra scoperta in stazione: trovato corpo senza vita

–> LEGGI ANCHE Incidente in campagna in Piemonte: muore bambino di 10 anni

L’aggressione è più una spedizione punitiva, inizialmente si era pensato ad una rapina ma nulla è stato toccato. L’incidente è avvenuto dopo che questa persona ha confessato della chat in oggetto.

Purtroppo il caso di Denise Pipitone è un mistero, nessuno negli anni ha saputo captare quella scia che avrebbe potuto condurre alla verità. Le domande che non hanno risposta sono tante, perché nessuno ha visto niente? Come mai una bambina di soli 4 anni è stata rapita? Dov’è Denise Pipitone.

Sono 17 anni che Piera Maggio combatte contro un nemico invisibile, la donna ha più volte ribadito di non essere wonder woman e che purtroppo le forze stanno cedendo.