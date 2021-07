Giorgia Palmas e Filippo Magnini: in Sardegna per una luna di miele in 4

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: dopo il “si” dello scorso maggio si godono il mare della Sardegna insieme a Sofia e alla piccola Mia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Magnini (@filomagno82)

La coppia, sposata dallo scorso 12 maggio, ha puntato su una luna di miele xxl per queste vacanze estive.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono volati in Sardegna, l’isola dov’è nata la bella ex velina, e si godono il mare insieme a Sofia, che Giorgia ha avuto da Davide Bombardini, e Mia, nata lo scorso 25 settembre.

E’ la prima volta al mare per Mia e sui social possiamo vedere gli scatti in cui si mostrano in spiaggia.

Da Giorgia Palmas, bellissima in bikini e al lavoro sulla tintarella, a Filippo Magnini con in braccio la piccola Mia pronto a godersi il mare cristallino della Sardegna.

Il campione di nuoto 39enne si prende cura della sua piccolina ed è davvero un papà dolcissimo.

Ma non solo relax per la coppia. La Palmas infatti, è stata impegnata anche con alcuni shooting.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la cerimonia intima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

La meritata vacanza arriva dopo il matrimonio celebrato a maggio.

La cerimonia era stata annunciata solamente dopo il sì, ma la cosa non aveva sorpreso i fan. La coppia infatti doveva già convolare a nozze, ma l’emergenza sanitaria ha scombinato anche i loro piani. Per questo hanno deciso di giurarsi amore eterno con una piccola cerimonia civile alla presenza di testimoni e i familiari della coppia, per poi rimandare a un secondo momento una festa più grande.

A scriverlo era stata proprio Giorgia Palmas in occasione dell’annuncio speciale, quando aveva raccontato: “Arriverà poi anche il giorno che sì lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico. Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora”.

Un passo che è arrivato a sugellare una storia d’amore bellissima, iniziata tre anni fa e molto profonda, come profonde le parole che la coppia si dedica di frequente sui social.