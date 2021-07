Martina Colombari raggiante come non mai, il bikini ha fatto record di cuori

L’attrice e conduttrice televisiva italiana Martina Colombari ha postato una foto in costume sul suo profilo Instagram che in poche ore ha fatto il pieno di like.

L’ex Miss Italia ha sfoggiato un fisico che farebbe invidia alle ventenni, super tonico e senza un filo di grasso o cellulite. Nella foto la Colombari e sulla spiaggia in riva al mare con l’acqua alle sue spalle. Con un sorriso smagliante che l’ha caratterizzata da sempre, mostra tutta la sua indole solare e magnetica.

Il due pezzi che indossa è multicolor, un costume a triangolo per la parte alta e con i laccetti per la parte bassa, che le dona un’area sbarazzina. Il suo viso è acqua e sapone, baciata dal sole, niente trucco ma allo stesso tempo l’attrice è ancora bellissima. Classe 1975 la conduttrice televisiva non teme lo scorrere del tempo, il prossimo 10 luglio infatti compirà 46 anni.

Nello scatto pubblicato, la bella Martina Colombari vuole festeggiare il settantacinquesimo anniversario dell’indumento estivo per eccellenza, il bikini, nato nel lontano 1946. Ad accompagnare la foto è una didascalia semplice che recita: “Buon compleanno bikini” con delle emoji del costume.

In poco tempo piovono cuori e commenti da parte dei fan e di personaggi del mondo dello spettacolo che apprezzano la genuinità della donna che posta con i capelli al vento e senza accessori.

Anche il post precedente la ritrae sulla spiaggia in una foto in bianco e nero in cui scrive: “Stessa spiaggia, stesso mare… la mia Riccione” in cui omaggia la sua città natale e meta turistica per molti italiani e non. Martina Colombari nasce nel 1975 a Riccione appunto e nel 1991, a soli 16 anni, viene eletta Miss Italia.

Subito dopo entra a far parte dell’agenzia internazionale di modelle Riccardo Gay Model Management e viene inserita tra le top models internazionali di quegli anni. Nella sua carriera vanta di numerosi successi, quale la collaborazione in veste di modella con Giorgio Armani, Gianni Versace, Blumarine, Roberto Cavalli e molte altre firme importanti nel mondo della moda italiana.

Ancora oggi consegue il titolo dell’ottava più giovane Miss Italia eletta, dal 1947 ad oggi. La sua ventennale carriera nel mondo della moda le ha aperto porte anche per il lavoro con i più grandi fotografi del mondo, presta la sua immagine a diverse campagne pubblicitarie, diventando un volto fisso sia di testate di moda e lusso che inizia la sua carriera sul piccolo schermo