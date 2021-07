Rosalinda Celentano, la confessione clamorosa: “Sono stata con lei”

Rosalinda Celentano tra lavoro e privato. La figlia del Molleggiato si racconta senza filtri con la sua proverbiale schiettezza non nascondendo nulla

E’ una donna dal carattere forte e particolare, Rosalinda Celentano, e non lo nasconde. E’ una cosiddetta figlia d’arte, avendo seguito le orme del padre Adriano e della madre Claudia Mori.

Un cognome non certo facile da portare il suo, ma che non l’ha ostacolata nella sua fortunata carriera. Indimenticabile la sua interpretazione ne La Passione di Cristo di Mel Gibson e ne Il Ragioniere della Mafia di Federico Rizzo. Nel 2002 vince addirittura un Globo d’Oro per Paz di Renato de Maria.

Donna dalla personalità sfaccettata, dalla vita costellata di alti e bassi, che lei non ha mai nascosto. In lotta con il suo corpo, la Celentano pochi anni fa ha ammesso di essere stata un’autolesionista “Mi facevo del male con un bisturi. Perchè io le cose quando devo farle le faccio bene”.

A 47 anni, sei anni fa, le diagnosticano un cancro “Ho avuto un tumore a 47 anni e mi hanno tolto tutto. Poi, dopo, mi volevano ‘rifare’ ma io non ho voluto”, ha spiegato nella clip introduttiva di Ballando Con Le Stelle l’anno scorso.

Notoriamente molto schiva circa la sua vita privata, non ha mai nascosto tuttavia il suo orientamento sessuale, che le ha procurato anche diversi scontri con i famosi genitori.

Rosalinda Celentano: “Lei mi ha fatto soffrire molto”

La sua unica relazione ufficiale risale ancora al 2010 con la collega Simona Burioni, finita tempestosamente nel 2014 a causa dei problemi legati all’abuso d’alcol di Rosalinda. Eppure l’artista ha ammesso recentemente di aver amato follemente un’altra donna in gioventù, che l’ha fatta penare non poco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

Si tratta della bellissima Monica Bellucci, un amore mai dimenticato, come ha spiegato lei stessa: “Ci siamo amate in gioventù, ma io mi sono sottratta, ho penato molto per lei. Le ho chiesto di fermarci al bacio. Ma è stato meglio così, quando ci vediamo ancora oggi abbiamo il magone”, un rapporto speciale, tenuto segreto per anni.

Tra le sue conquiste risulta poi anche Asia Argento, attrice e figlia del celeberrimo regista horror Dario: “Con Asia limoniamo. Lei mi mette la lingua in bocca e la gente passa e ci guarda schifata. Si spaventa di queste cose perché ha paura dell’amore”.

La Celentano ha quindi spiegato di non voler essere etichettata o chiusa in un’identità sessuale: “Per me esiste solo l’amore”.