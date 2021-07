Stefano De Martino e la Di Benedetto in love? Scoppia il gossip dell’estate

Circolano impazzite le voci che vorrebbero Madre Natura e Stefano De Martino fare ormai coppia fissa da qualche settimana. Sarà vero?

Tutti e due giovanissimi, belli e in carriera. Di sicuro formerebbero la coppia perfetta. In più sono entrambi liberi, Stefano De Martino e Paola Di Benedetto.

La bella vicentina si è da poco lasciata con lo storico fidanzato Federico Rossi del duo Benji e Fede, mentre il conduttore e ballerino è dai tempi della fine con Belen Rodriguez che non si vede in dolce compagnia.

A far scatenare il gossip su di loro una paparazzata che li vedeva assieme sulla barca di lui, intenti a ridere e scherzare. Certo, nessuna traccia di un bacio, ma le immagini hanno fatto sognare i direttori dei rotocalchi rosa. Ora arrivano però novità bollenti.

Paola e De Martino: altro che fake news, è tutto vero!

Secondo l’informatissimo sito Very Inutil People, la Di Benedetto e Stefano si starebbero frequentando da un paio di settimane e la ragazza sarebbe andata già più volte a trovarlo nella sua casa napoletana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Sempre secondo il portale, l’aitante ballerino non sarebbe stato vittima di un improvviso colpo di fulmine, ma sarebbe dall’anno scorso impegnato in un corteggiamento serrato alla bella ex gieffina. Quest’ultima avrebbe poi capitolato solo recentemente, abbandonandosi alla passione.

A fare da Cupido pare essere stata la sorella di Stefano, Adelaide De Martino, da anni una delle più care amiche di Paola. Per il momento da i due interessati non è giunto nessuna conferma ma nemmeno alcuna smentita, fatto che non fa che accrescere l’hype attorno a questa notizia, che se confermata, diventerebbe uno dei gossip principali dell’estate 2021.

–> Leggi anche Stefano De Martino: per lui un clamoroso ritorno in grande stile

–> Leggi anche Paola Di Benedetto conferma i rumors. Una notizia incredibile!

Very Inutil People però ne è certo: i due a breve ufficializzeranno la loro storia d’amore, per poterla vivere alla luce del sole. Per non perdere lo scoop non resta quindi che tenere sott’occhio i loro seguitissimi profili social.