Belen Rodriguez e la dura lotta contro quel brutto male: “Le hanno dato 4 mesi di vita”

Una lotta molto dura, quella di Belen Rodriguez contro una terribile malattia che ha colpito la sua famiglia

Belen Rodriguez resta una delle donne più belle del piccolo schermo. Il mondo dello spettacolo italiano da anni ha accolto la bella modella argentina, finita inizialmente al centro dell’attenzione per le diverse tresche amorose alle quali ha preso parte nel corso del tempo. Ma Belen, va detto, ha saputo farsi strada con grande personalità. E cosi ormai da diverso tempo rappresenta uno dei volti di punta dello show business.

E cosi anche in questi giorni il nome di Belen è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? La nascita della sua seconda figlia, Luna Mari, nata dalla relazione con il suo attuale compagno Antonio Spinalbanese. La coppia, ormai da qualche tempo, sognava di mettere su famiglia, e cosi è arrivata la piccola Luna Mari a sancire definitivamente quello che è un rapporto molto importante nella vita di Belen.

Il primo figlio, Santiago, è arrivato dall’amore ormai storico della Rodriguez con Stefano De Martino, ed evidentemente anche la storia con Spinalbanese significa molto per la modella argentina, che ha cosi deciso di mettere su famiglia. In modo, cosi, da dare concretezza ad uno dei valori più importanti nella vita di Belen. E proprio un aspetto legato alla sua famiglia ha provocato per la modella argentina tanta sofferenza.

Belen e la lotta contro il tumore della nonna

E’ stata la stessa show girl a parlare di quello che è stato il rapporto diretto avuto con un terribile malattia come il tumore. E cosi Belen ha dovuto affrontarlo, anche se non in maniera diretta visto che stiamo parlando della nonna della modella argentina. Cosi la Rodriguez ha raccontato tutto nel corso di una partecipazione durante una puntata di ‘C’è posta per te’ di qualche tempo fa.

“Ti dico una cosa che non ho mai detto in pubblico, in televisione, almeno. Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di cancro. Molto grave. Le hanno dato 4 mesi di vita”, le parole di Belen rilasciate davanti al pubblico in studio e la padrona di casa Maria De Filippi.

“Mi è crollato il mondo addosso ma invece di mettermi a piangere, sono venuta in Italia e grazie ai primi soldi guadagnati ho pagato la chemioterapia per mia nonna”, ha spiegato la Rodriguez. Una nonna che lei ha tanto amato e che purtroppo è venuta a mancare già da qualche tempo