Michelle Hunziker perde il marito Tomaso: “Ormai non esistiamo più”

Immagini sui social che hanno fatto drizzare le antenne ai fan. Cosa è successo tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi?

Michelle Hunziker rientra sicuramente tra le donne più belle del mondo dello spettacolo. Un adozione, quella fatta dall’Italia per la donna svizzera che, ormai, non sente più alcun tipo di distacco dal popolo italiano. Michelle, di fatto, è italiana a tutti gli effetti, ed è entrata a pieno diritto nei cuori di milioni di persone che in questi anni l’hanno seguita in tutte le avventure televisive alle quali ha preso parte.

E cosi ‘Striscia la Notizia‘, ma anche ‘Paperissima’, serate di livello come quelle del ‘Festival di Sanremo’, insomma un insieme concreto di tantissime soddisfazioni che hanno portato Michelle sulla vetta dello show business. Poi certo, anche l’amore ha avuto un ruolo predominante nella vita della showgirl. Si, perchè proprio per le sue relazioni amorose, Michelle per diverso tempo è stata anche protagonista delle riviste.

Ed in particolare quella con Eros Ramazzotti ha avuto grande risonanza nel corso del tempo. Proprio dalla loro relazione è nata Aurora, oggi diventata influencer e volto noto nel mondo dello spettacolo. Certo, anche la rottura tra i due ha avuto grande rumore mediatico, ed in molti sognavano un domani di rivederli insieme. Ma cosi, a quanto pare, non sarà anche perchè entrambi hanno preso strade molto diverse.

Michelle Hunziker e l’addio a Trussardi, che succede?

Cosi la belle Michelle ha cominciato ormai da tempo una relazione che si è rivelata sicuramente stabile, ovvero quella con l’imprenditore Tomaso Trussardi. I due, tra l’altro, hanno anche messo su famiglia con l’arrivo dei figli Sole e Celeste. Insomma, tutto rose e fiori? Chi lo sa. Qualcosa, da quello che si è intravisto sui social, sarebbe accaduto, scatenando una sorta di crepa tra i due.

“Ragazzi volevo dirvi che ho perso mio marito perché ho introdotto il tema moto con Max Pezzali. È finita, non esistiamo più”, le parole della Hunziker. Ma dunque, cosa è successo? Niente di grave, sia chiaro. Una differenza di vedute, forse, sul particolare tema delle moto, che vede protagonista anche il noto cantante Max Pezzali.

Nessuna rottura, i fan possono stare sereni. Semplici e simpatiche scaramucce di una coppia che ha imparato a conoscersi ma che, evidentemente, su alcune cose non ha trovato ancora il punto di incontro.