Paolo Bonolis allontanato dal funerale di Gigi Proietti: esce tutta la verità dopo mesi

Dopo mesi ecco che esce fuori la verità sull’allontanamento di Paolo Bonolis dal funerale di Gigi Proietti: ecco cosa è accaduto.

La perdita nel mondo dello spettacolo e del teatro di Gigi Proietti ha scosso la popolazione intera. Ecco quindi che gli italiani sono sprofondati in una sorta di tristezza e angoscia che era difficile da allontanare. Chiunque abbia avuto modo di avere contatto con l’attore, ha avuto un vero e proprio trauma quando ha scoperto della sua scomparsa.

Tra questi non possiamo che menzionare Enrico Brignano, suo allievo e che in molti, nel mondo del web e non solo, considerano il suo prossimo e più vicino erede nel mondo dello spettacolo e della comicità italiana.

Altro personaggio di spessore a lui accostato è sicuramente Paolo Bonolis che negli ultimi anni grazie ai quiz show italiani sta acquisendo sempre più successo.

Ecco cosa è accaduto

Entrambi molto scossi dalla morte di Gigi Proietti, erano presenti durante il suo funerale. Un filmato ha però fatto il giro del web, vedendo la compagna di Enrico Brignano fare un gesto a Paolo Bonolis.

All’inizio non si è capito di cosa si trattasse, poi è stata fatta la giusta e dovuta chiarezza. Dalla clip sembrerebbe che l’attrice, compagna di Brignano, avesse avuto qualcosa da ridire nei confronti di Paolo Bonolis. Il tutto nasce soprattutto in seguito alle normative anti-contagio da Coronavirus. Infatti, Paolo stava consolando Enrico, in lacrime e sconsolato per la scomparsa di Proietti. Ecco quindi che arriva il momento dell’allontanamento, scopriamo insieme cosa è accaduto nello specifico tra i due.

-> LEGGI ANCHE Europei 2020, Inghilterra-Ucraina si giocherà in Italia: scoppia il panico

-> LEGGI ANCHE Covid-19, un mistero. E’ stato creato in laboratorio? Forse

Paolo Bonolis e l’allontanamento

Ciò che sembra ovvio è che per rispettare le normative sanitarie, l’attrice abbia chiesto a Bonolis di allontanarsi dal proprio compagno. Il tutto scatenando una grande polemica, alla quale ha prontamente risposto la stessa donna, interpellata a riguardo:

“Ma secondo voi io potrei mai allontanare il signor Bonolis, nostro grande amico, per colpa del Covid, considerando anche che Paolo, Enrico e io siamo le persone più tamponate della terra perché facciamo programmi televisivi? Quando scrivete cretinate soprattutto inerenti a funerali e Covid, rifletteteci”.

Arriva poi anche la spiegazione del suo gesto: “Al funerale di Gigi Proietti c’è stato un momento in cui Paolo Bonolis si è avvicinato a Enrico per consolarlo. In quell’istante Paolo ha detto a Enrico: …prima o poi tocca a tutti’. E io,ho detto: ‘A Pa’, non lo dire manco per scherzo… Faccio un gesto con la mano e dico: ‘Non lo dire neanche per scherzo che mi sento male’”.