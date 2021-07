Vite al Limite Cristina perde 250 kg e diventa modella: il prima e dopo clamoroso FOTO

Cristina è stata una delle protagoniste assolute di Vite al Limite. La sua storia ha emozionato i telespettatori ed è diventata quasi il fiore all’occhiello della trasmissione del Dott Nowzaradan.

Da Vite al limite alla passerella: il coraggio di Cristina

Quando è arrivata in clinica, poco più che ventenne, il suo stato di salute versava in condizioni particolarmente critiche e preoccupanti. Cristina pesava infatti 327 kg e il suo peso aveva compromesso le sua capacità motorie e portato degli scompensi. In clinica hanno subito compreso la gravità della situazione e il dott Nowzaradan ha deciso di regalarle una seconda possibilità. Oggi Cristina è un’altra persona.

Cristina è diventata modella

La ventenne ha cambiato stile di vita ed è riuscita addirittura a realizzare il suo sogno: è stata infatti ingaggiata da una casa di moda per taglie morbide. Recentemente ha dichiarato: “è incredibile, ora riesco a godermi le piccole gioie dell’esistenza e tutto mi sembra eccezionale.

Prima non riuscivo neanche a camminare e oggi anche andare da sola al parco o fare la spesa mi rende felice”. Oggi sono una donna felice e ringrazio dio per avermi dato una seconda possibilità”.