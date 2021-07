Silvia Toffanin rivela l’inedito difficile periodo: “Non si muoveva…”

Silvia Toffanin attraverso una devastante confessione, rivela del periodo difficile attraversato: “Non si muoveva”

Una conduttrice amata e che soprattutto riesce a tirare il meglio di sé davanti alle telecamere. Silvia Toffain è divenuta nel corso degli anni punta di diamante della Mediaset con la guida magistrale di Verissimo e non solo. Il sodalizio con la famiglia Berlusconi non si è però fermato qui, considerato che è anche sposata con il figlio di Silvio Berlusconi.

Ecco quindi che il suo ruolo all’interno dell’emittente televisiva si è consolidato sempre più ed ora sembra poter addirittura estendere il proprio raggio di azione. Negli ultimi tempi è però emerso un particolare del suo passato che ha fatto storcere il naso ai follower, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Silvia Toffanin ed il passato

In una delle sue ultime interviste rilasciate, con protagonista il magazine Grazia, ha avuto modo di raccontare alcuni momenti della sua vita pubblica e privata. Non possono che emergere diversi ricordi, che siano felici o meno.

Da sottolineare come l’abbiano spesso accudita i nonni con i genitori impegnati durante il lavoro. Il rapporto con la madre ed il padre però è sempre stato forte e duraturo, tant’è che la ‘sorvegliavano’ in maniera speciale. Per Silvia infatti la corte non è mai mancata, ed il padre si è dimostrato molto geloso, così che non usciva mai. Un episodio è soprattutto legato a questo modo di fare del genitore.

La gelosia “Non si muoveva da lì”

“In paese si usava che i ragazzi, le comitive citofonassero per dire ‘scendi’: parte così Silvia Toffanin. Un modo di fare che potremmo dire oggi scomparso con l’arrivo dei social che permettono ai ragazzi di essere sempre in contatto tra di loro.

Ecco quindi che in seguito a questo episodio, rispondeva il padre, il quale stigmatizzata in maniera secca: “Silvia non c’è”. Ecco quindi che continua nel proprio racconto la conduttrice televisiva: “Non mi faceva uscire. Ogni tanto mi permetteva di andare in discoteca, a condizione che mi accompagnasse lui. Mi aspettava chiuso in macchina nel parcheggio. Inutile dirgli di andarsene a casa per tornare a riprendermi. Non si muoveva da lì”.

Insomma, una situazione non proprio semplice da gestire e che le è rimasta impressa nella mente, nonostante con i propri cari il rapporto sia ottimo.