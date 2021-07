Stefano Bettarini, l’annuncio drammatico: “..in fin di vita”

Stefano Bettarini non può che essere telegrafico nell’annunciare un qualcosa di davvero drammatico: “In fin di vita”.

Stefano Bettarini da calciatore è riuscito ad imporsi in diverse piazze di spessore ed a mantenere un livello costante. Negli ultimi tempi però, è tornato di moda più per il gossip e la partecipazione a diverse trasmissioni televisive che per altro. Infatti, non si può che ricordare la sua storia d’amore con Simona Ventura che ha praticamente catalizzato l’attenzione dei maggiori quotidiani e siti di gossip.

Altro suo intervento che ha fatto molto discutere è all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove naturalmente la presenza di un personaggio di così grande spessore non può che accendere gli animi. Emerge però come siano sorte diverse problematiche con lo stesso Stefano ad affermare: “…in fin di vita”.

Ecco cosa gli è accaduto

Stefano Bettarini infatti, durante una chiacchierata sulla propria vita privata, ha toccato diversi argomenti, riuscendo, tra l’altra, ad analizzare anche diverse delle sue paure ed episodi che vanno a toccare la carriera calcistica.

Da sottolineare infatti che abbia appeso gli scarpini al chiodo davvero presto. Un calciatore di media infatti si ritira tra i 37 ed i 40 anni. Lui invece, nel pieno della maturità, a soli 33 anni, ha preferito farsi da parte e lasciare il calcio giocato. Un calciatore che tra le altre squadre, ha vestito le maglie di Fiorentina e Sampdoria in particolar modo. Ciò che sorprende è che mai ha manifestato grandi problemi fisici, tant’è che lo stesso calciatore nel corso degli anni ammetterà che avrebbe potuto continuare a giocare. La popolarità però ha portato con sé anche diverse problematiche.

Il dramma di Stefano Bettarini

L’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha però negli scorsi anni visto il proprio figlio subire una vera e propria aggressione. Un atto vile che lo ha segnato nel profondo, tanto da raccontare quasi in lacrime quanto accaduto: “Un amico è venuto a suonare il campanello: guarda Stefano, tuo figlio è grave, è in fin di vita, l’hanno accoltellato all’uscita di un locale… in quel momento ti passano mille cose per la testa“.

Una situazione davvero drammatica e che ha lasciato in apprensione lo stesso Stefano, che però ha avuto la forza di riprendersi ed andare avanti.