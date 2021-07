Federica Pellegrini e la malattia che ha scoperto: finisce in lacrime

Federica Pellegrini ha portato in alto per anni l’onore del popolo italiano nel mondo dello sport. Ha dovuto affrontare un momento difficile

Lo sport italiano negli ultimi anni ha sfornato dei veri e propri talenti, giovani in grado di conquistare le luci della ribalta grazie a qualità eccezionali. E cosi dal calcio all’atletica, passando per il nuoto o il tennis, o ancora altri sport di squadra. L’Italia ha una grande tradizione sotto il punto di vista sportivo, e questo orgoglio viene sempre tutelato proprio dalla grandi prestazioni che i nostri sportivi mettono in campo costantemente.

Tra questi ha avuto un ruolo predominante la bellissima Federica Pellegrini, nuotatrice e campionessa indiscussa. Proprio lei, Federica, ha portato in alto il tricolore andando a gareggiare in tanti paesi, di fatto portando la bandiera italiana in giro per il mondo con grande valore. Grandi capacità sotto il punto di vista atletico, ed ovviamente nella sua categoria principale ha mostrato per anni le peculiarità necessaria a battere record, conquistare medaglie e costruire una carriera straordinaria.

Lo stile libero è in assoluto la disciplina nella quale Federica è emersa con grande personalità. In questa specialità è la primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m. Insomma, una forza della natura di cui il popolo italiano va fiero. Senza considerare anche le sue apparizioni televisive, che le hanno consentito anche di mostrare un lato molto diverso del suo carattere.

Federica Pellegrini, la malattia e le lacrime

La bella Federica, negli scorsi mesi, ha dovuto attingere dalla fonte della sua personalità, tirare fuori il carattere ed affrontare un momento molto complicato della sua vita. Lacrime in pubblico, per una notizia che ha messo la nuotatrice in evidente difficoltà, portandola anche a dover fermare l’attività agonistica.

“Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori tornata a casa nel pomeriggio ho cominciato ad avere mal di gola, e ovviamente non sono più andata in piscina. Oggi pomeriggio ho fatto il tampone ed è positivo, sono positiva al Covid”, le parole della Pellegrini che ha cosi contratto il Coronavirus negli scorsi mesi.

La Pellegrini, sui social, non riuscì a trattenere le lacrime. Come sta oggi? Molto bene. Federica ha recuperato a pieno dall’infezione, tornando in corsa per misurarsi con la vasca.