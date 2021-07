Milly Carlucci è malata e non esiste una cura: la sua vita è cambiata completamente

Milly Carlucci, conduttrice tra le più amate dal pubblico, è costretta ad affrontare ogni giorno una patologia molto particolare

Tra le conduttrici più amate dal pubblico televisivo, di sicuro Milly Carlucci rappresenta una delle più “longeve”, visto che la sua carriera è partita concretamente tanti anni fa. Una storia incredibile, quella di Camilla (il suo nome all’anagrafe) che con il tempo è riuscita a farsi spazio in maniera convincente tra i meandri del piccolo schermo. Non sono assolutamente pochi i programmi che l’hanno vista alla conduzione, e cosi il pubblico ha imparato a conoscerla ed amarla.

Cantante, attrice, con tanta televisione alle spalle, cosi come il teatro o anche il Cinema, tutti contesti dove la Carlucci ha saputo mettersi in mostra e che hanno contribuito ad aumentare esponenzialmente la popolarità della 66enne nativa di Sulmona. Ed ancora oggi, sembra che Milly non accusi assolutamente il passare degli anni, restando assolutamente sul pezzo e continuando ad intrattenere il pubblico.

E cosi anche l’esperienza di ‘Ballando con la stelle‘ ha sancito in maniera netta il percorso della Carlucci, che guida il programma già da diversi anni, diventato iconico e legato a doppio nodo proprio alla conduttrice biondissima. In tanti, tra l’altro, aspettano l’inizio della nuova edizione, ancora con Milly assolutamente protagonista.

Milly Carlucci e la malattia che le ha cambiato la vita

Ma per la bella conduttrice abruzzese ci sono stati anche momenti difficili da affrontare, legati ad aspetti della propria salute che non tutti conoscono. Milly, infatti, da tempo fronteggia una particolare patologia, per la quale sembra non ci sia una cura concreta. Stiamo parlando della la EPP Protoporfiria eritropica.

Questa particolare malattia, infatti, non le consente di poter stare a contatto diretto con il sole. Da qui nasce la necessità di proteggersi costantemente una crema, indipendentemente dalla stagione dell’anno o dal luogo dove si trova, che sia al mare, in montagna o anche in città. Un problema non da poco, che ovviamente condiziona in maniera rilevante la vita della donna ormai da diverso tempo.

In sostanza, il corpo di Milly non produce una quantità sufficiente di emoglobina, ed è questo particolare aspetto che comporta una scarsa protezione ai raggi ultravioletti, e di conseguenza l’obbligo di utilizzare creme particolari.