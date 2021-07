Silvia Toffanin, prima e dopo la chirurgia: la trasformazione è impressionante

La conduttrice di ‘Verissimo’, Silvia Toffanin, si è trasformata rispetto a quando era giovane. C’è la mano del chirurgo estetico?

Silvia Toffanin, una delle conduttrici più amate dal pubblico televisivo. Donna di grande intelligenza, aspetto che le è valso anche la possibilità di crescere in maniera esponenziale nel mondo dello spettacolo. Un percorso che ha portato la Toffanin a diventare in breve tempo una delle donne riconosciute a livello assoluto nel mondo della televisione. I pomeriggi di casa Mediaset, insomma, almeno una volta a settimana godono delle professionalità della conduttrice nativa di Bassano del Grappa.

Sono ormai tanti anni, infatti, che la Toffanin è alla guida di ‘Verissimo‘, uno dei format più vecchi in quel di Mediaset ed al tempo stesso uno dei più seguiti. interviste, ma anche approfondimenti sulle vite dei volti noti, che a Silvia raccontano aneddoti e retroscena legati alle proprie vite. Un’abilità, quella della Toffanin, nel saper gestire il tutto sempre con grande maestria. Proprio questo aspetto, unito alla grande sobrietà ed eleganza di Silvia, ad aver convinto tutti.

La Toffanin ha cominciato il suo percorso nella maniera più semplice possibile, ovvero come ballerina, scalando in breve tempo gerarchie e notorietà. Una montagna vera e propria, che l’ha portata sulla vetta del contesto televisivo nostrano, ed aiutandola anche con l’amore, visto che in questo contesto ha conosciuto la sua anima gemella Pier Silvio Berlusconi.

Silvia Toffanin, l’avete mai vista dopo la chirurgia?

Quello della Toffanin, come detto, è stato un percorso fatto di grande crescita, ma anche grandi cambiamenti. Quando ha cominciato, Silvia era molto diversa e scavando nel passato della conduttrice si evince chiaramente quanto lei abbia trasformato il suo corpo, evidentemente anche grazie a qualche aggiustino sotto il punto di vista chirurgico.

Labbra e zigomi, insomma, sarebbero stati oggetto di qualche modifica, per rendere Silvia ancora più bella (ovemai ce ne fosse bisogno). Al netto di ogni tipo di ritocco, tra Silvia e Pier Silvio la storia prosegue, hanno due figli e pensano alle nozze. O forse no. Si, perchè durante un’intervista a Vanity Fair lei ha parlato proprio dell’argomento: “Non sento il bisogno di una cerimonia per sentirmi più amata. Forse il matrimonio mi spaventa perché non vorrei mai che la persona che mi sta al fianco ogni giorno fosse lì solo perché deve, ma non lo vuole. Vorrei che mi scegliesse sempre, come io scelgo lui”.