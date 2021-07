Raffaella Carrà e la sue eredità: ecco a chi andrà il suo patrimonio

Raffaella Carrà è scomparsa ed il suo addio ha lasciato un grande vuoto: ora però si discute di come verrà suddiviso il proprio patrimonio.

La morte di Raffaella Carrà ha scosso l’Italia intera e non solo, siccome l’artista e conduttrice tv era il simbolo della penisola anche all’estero. Un via vai di personaggi dello spettacolo durante la camera ardente le hanno reso l’ultimo saluto prima dei funerali che hanno portato con sé una un senso di agonia e tristezza.

Per la cantante un passato di grande spessore, grazie anche e soprattutto ad una capacità attrattiva che in pochi hanno. Ecco quindi che ora però si passa alle cose pratiche e ci si domanda a chi sarà rivolta la sua eredità, la quale naturalmente ha attirato l’attenzione di tutte le persone a lei vicine.

La spartizione dell’eredità

Da sottolineare che Raffaella non ha avuto figli nel corso della propria vita e di lei si sono presi cura i due nipoti, parliamo in questo caso di Matteo e Federica. Questi infatti dopo la morte del fratello della Carrà, Renzo Pelloni, si sono dedicati anima e corpo alla propria zia.

Scomparso praticamente in età matura, a 56 anni, nel 2001, ha lasciato quindi nelle mani della soubrette i due figli: “Ha preso il posto di mio padre quando è mancato, ci ha sempre dato il meglio dell’affetto e dell’educazione”, ha dichiarato il nipote della Carrà subito dopo la scomparsa della zia.

Non sono gli unici però vicini alla Carrà ed ecco che ci si chiede a chi potrà essere rivolta la tanto attesa eredità di Raffaella.

Ecco cosa sta accadendo

Nell’eredità è compresa la dimora in via Nemea 21 a Roma. Il quartiere è Vigna Clara, parliamo di una zona molto amata dai personaggi televisivi perché residenziale e ricca di giardini. La casa è vicina al centro storico, ma lontana dal caos.

Questa dimora, così come tanti altri beni a sua disposizione, dovrebbero andare in gran parte a Matteo e Federica. Questa per parte legittima, ovvero destinata ai parenti più stretti.

La parte restante del patrimonio potrebbe essere destinato ad alcuni dei grandi amori della sua vita. Anche se, almeno per il momento, resta tutto nel campo della probabilità.