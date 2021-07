Gerry Scotti, per anni è stato sposato con un’attrice famosa: ecco chi è

Gerry Scotti sposato con un’attrice famosa. Ecco l’aneddoto che ha fatto impazzire i fan del conduttore di ‘Chi vuol essere milionario’

Volto amato della televisione, conduttore stimato ma soprattutto protagonista indiscusso del piccolo schermo: stiamo parlando di Gerry Scotti. Difficile non aver mai visto nemmeno uno dei programmi ai quali il conduttore nativo di Miradolo Termine ha preso parte nel corso della sua straordinaria carriera, fatta di successi. Una larga fetta di spettatori ha imparato ad amare Gerry, soprattutto per la spontaneità che il presentatore mette davanti alla telecamera.

Come detto, sono tantissimi i programmi che hanno visto Gerry mattatore. Da ‘Passaparola’ a ‘Chi vuol essere milionario‘, solo per citare alcuni dei format che Scotti ha curato, esaltando sé stesso ma anche i prodotti toccati con mano. Resta, poi, l’empatia una delle particolarità che hanno contribuito alla crescita esponenziale di Gerry in questi anni.

Il pubblico ha avuto modo di apprezzare Gerry anche in format dove non era lui unico conduttore o unico mattatore dello studio, ma magari anche ospite i giudice. Una delle ultime apparizioni in quel di ‘Amici’ di Maria De Filippi, per fare una chiacchierata con gli alunni del programma. Senza dimenticare, poi, l’esperienza fatta a ‘Tu si que vales‘, insieme alla stessa De Filippi, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi.

Ci sono, poi, diversi particolare aneddoti della vita di Gerry. Molti vorrebbero conoscere sempre di più della sua vita passata, quando il conduttore non aveva ancora conquistato le luci della ribalta.

Gerry Scotti, per anni “sposato” con un’attrice famosa

Per Gerry, come detto, sono state diverse le avventure televisive. Non soltanto quiz show o varietà, visto che Scotti è stato protagonista per diverso tempo di una fiction che è stata letteralmente amata dal pubblico. Stiamo parlando di ‘Finalmente soli‘, in onda sulle reti Mediaset e che vide al fianco del conduttore la bella e simpatica Maria Amelia Monti, attrice con la quale è legato da una forte amicizia.

Nella sit-com Maria Amelia e Gerry facevano coppia fissa, e cosi anche nell’immaginario collettivo i due avevano ormai assunto una forma relazione diversa dalla realtà, ma amata dal pubblico. E’ stata la stessa attrice, nel corso di un’intervista a ‘Vieni da me’, a raccontare questo aneddoto particolare: “Per tutti sono davvero la moglie di Gerry Scotti! Ogni giorno, ancora oggi, la gente mi ferma e mi chiede “Come sta Gerry?”, proprio come se fosse mio marito”.