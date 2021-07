Rudy Zerbi lascia la televisione: ecco cosa è successo

Rudy Zerbi sembra essere pronto a lasciar tutto per lasciarsi andare a tutt’altra attività: scopriamo di cosa va a trattarsi.

Che Rudy Zerbi sia uno degli uomini di fiducia della Mediaset era cosa risaputa. Non sempre però le ambizioni dell’impresa televisiva rappresentano quella dei propri dipendenti.

Ecco quindi che emerge per il conduttore televisivo, e autore del libro ‘Se non sbagli non sai che ti perdi’, sembra essere pronto a cercare una nuova attività lavorativa. Senza dimenticare che ormai Rudy Zerbi è attivo in ogni campo della comunicazione, dalla radio alla televisione.

Poi, scavando anche nel passato, per molti anni è stato all’interno di Sony, casa discografica in cui ha ricoperto diversi ruoli tra cui quello di direttore artistico. Ora ecco che emerge la nuova possibilità per lui.

Ecco cosa sta accadendo

Giudice anche per Italia’s got Talent e Tu si que vales. Lo stesso Rudy ha spiegato davanti le telecamere: “I social e la tv fanno illusoriamente credere ai giovani che si possa raggiungere tutto molto velocemente, ma poi, purtroppo, i risultati sono temporanei e spesso di scarso valore”.

Ha poi continuato affermando: “Anche quando hai ottenuto successo, hai ancora di fronte tanto lavoro, quindi l’impegno deve essere costante e proficuo, stando attenti ai cambiamenti necessari e alle inevitabili fermate. La vita è fatta di tanti traguardi, non ce n’è uno solo in tutta la nostra carriera lavorativa”.

Leggi anche —> Silvia Toffanin rivela l’inedito difficile periodo: “Non si muoveva…”

Approfondisci anche —-> Paolo Bonolis allontanato dal funerale di Gigi Proietti: esce tutta la verità dopo mesi

Leggi anche —> Covid-19, un mistero. E’ stato creato in laboratorio? Forse

Rudy Zerbi ed il sogno

Cosa ti permette di non mollare mai? Ecco quello che gli si potrebbe chiedere a Rudy che risponde senza indugio: “Avere un sogno nuovo da realizzare. Bisogna sempre avere qualcosa che ci stimoli intellettualmente. Porsi obiettivi sempre diversi è fondamentale. Ognuno di noi, anche se si sente realizzato, sogna ancora e proprio quel sogno nel cassetto ci permette di andare avanti. Io, per esempio, e non mi stanco mai di dirlo, coltivo quello di aprire una gelateria”.

Un desiderio particolare, così che Rudy legge e controlla qualsiasi cosa parli di gelati, portando avanti la passione al pari di quella della musica.

Non si può che chiudere proprio con un consiglio sui gelati e con quale accompagnerebbe il caffe’: “Il gelato alla nocciola delle Langhe. Con il caffè è la morte sua!”.