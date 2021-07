Laetitia Casta, ex di Stefano Accorsi rivela il dramma: “Sono ancora malata”

Laetitia Casta, attrice tra le più belle del panorama mondiale, è ancora costretta a combattere contro un problema che la mette in difficoltà

Ci sono attrici che, con il passare del tempo, difficilmente perdono quel fascino che le ha contraddistinte nel corso del tempo. Non bastano gli anni a far sfiorare la bellezza, soprattutto se questa è condita da un fascino che va ben al di là del solo aspetto fisico. La bellezza di chi riesce ad andare oltre le apparenze, chi riesce a imprimere la propria personalità attraverso performance attoriali ed interpretazioni di assoluto spessore.

E’ questo il caso di una bellezza assoluta come quella di Laetitia Casta, attrice e modella francese che per anni ha incantato il pubblico d’oltralpe ma anche quello italiano. Tutta Europa, a dire il vero, si è lasciata affascinare dalla bellezza di una donna straordinaria, in grado di rapire i cuori anche degli addetti ai lavori nel mondo del cinema.

Una carriera, va detto, cominciata quando Laetitia era davvero giovanissima. Per la precisione a 15 anni, quando fu scoperta da un fotografo durante una vacanza di famiglia in quel di Marine de Sant’Ambrogio, una frazione di Lumio in Corsica, terra natia del padre. Da lì il percorso di super modella, che ha visto la Casta viaggiare costantemente, prestare la sua bellezza a vari brand.

Leggi qui —> Raffaella Carrà, dopo i funerali spunta il retroscena: parla chi l’ha amata alla follia

Leggi qui —> Adriano Celentano, il dramma distruttivo: la dura malattia del figlio

Laetitia Casta, dalla storia con Accorsi ai problemi

Bellissima, come detto, e dal fascino straordinario. Tutto questo ha convinto diversi registi a puntare su di lei. Claude Zidi, Louis Garrel, ma anche l’italiano Giovanni Veronesi con il film ‘Una donna per amica’. E Laetita, va detto, proprio all’Italia è legata a doppio nodo. Il motivo? La sua relazione con l’ormai ex compagno Stefano Accorsi. Con l’attore italiano la Casta ha avuto due figli, Orlando ed Athena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laetitia Casta (@laetitiacasta)

La loro relazione è finita da un po’, nel frattempo Laetitia è tornata anche sul set (l’ultimo film ‘Le milieu de l’horizon‘, per regia di Delphine Lehericey). Ma c’è un problema che continua a tenere sotto scacco la Casta. E’ stata lei stessa parlarne, in un’intervista riportata da ‘La Stampa’ qualche tempo.

Un dramma, per un’attrice, quello di dover combattere contro la timidezza. E’ stato proprio questo il racconto dell’attrice: “Sono ancora malata di timidezza. Davanti a tanti, no, come fra poco sul palcoscenico (andava in scena con ‘Scènes de la vie conjugale‘ di Ingmar Bergman, per regia di Safy Nebbou, ndr). Ma a tu per tu con una persona posso ancora essere molto timida. Sono contraddittoria”. Insomma, una ‘malattia’ che la tiene sotto scatto, ed in questo lavoro rappresenta davvero un dramma.