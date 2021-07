Raffaella Carrà, dopo i funerali spunta il retroscena: parla chi l’ha amata alla follia

Raffaella Carrà è tragicamente scomparsa nelle scorse settimane: a renderle memoria però chi l’ha amata realmente alla follia.

Il mondo dello spettacolo italiano è andato incontro a giornate davvero tristi per la scomparsa di Raffaella Carrà. L’artista e cantante italiana infatti è deceduta, lasciando un senso di vuoto ai tanti fan e colleghi che l’ammirano ormai da tempo.

Una vera regina della televisione italiana, la quale ha unito, sia nella gioia, che ora nel dolore, milioni e milioni di persone. Non si sono fatti mancare infatti i messaggi di solidarietà e affetto alla famiglia. Tantissimi suoi colleghi sono inoltre accorsi ai funerali, manifestando quindi un ricordo di grande amore verso una persona che ha fatto tanto per il mondo dello spettacolo in Italia.

Ecco cosa è accaduto

Da ricordare che lei non aveva figli e di conseguenza ad occuparsi di lei sono stati due nipoti, orfani del fratello della Carrà, scomparso nell’avvio degli anni 2000. Inoltre, Raffaella per scelta non ha voluto figli, ma si è spinta sempre nell’adottare bambini a distanza, affinché potesse sostenerli dal punto di vista economico.

Al suo funerale non sono mancati poi i personaggi di spicco, tra cui uno in particolare, che, in virtù di un dissidio avvenuto diversi anni fa, nessuno si sarebbe mai atteso. Il messaggio però lanciato è distensivo e soprattutto d’affetto verso un’artista che mai verrà dimenticata. Andiamo a scoprire insieme cosa è accaduto.

Le parole che hanno fatto emozionare

Si parla in questo caso di Lorella Cuccarini, la quale ha scritto affermato: “Vorrei dirti tante cose. A casa nostra sei sempre stata un mito. Per me un punto di riferimento intoccabile, insieme a Carla Fracci. Sono cresciuta con il costante dilemma su chi tra voi due preferissi”.

Ha poi continuato raccontando che il suo esordio televisivo è stato proprio in un programma di Raffaella Carrà, con tanta emozione al seguito nel salire sul palco: “Se non ci fossi stata, non sarebbe esistita la televisione del varietà e dell’intrattenimento. La più amata dagli italiani eri e resterai per sempre tu”, ha concluso la Cuccarini.

Parole che emozionano e che vanno a mettere anche una pietra tombale sui loro dissidi: “Se non l’avessi amata così tanto, non avrei sofferto e reagito in quel modo”.