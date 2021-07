Laura Chiatti, il drammatico ritorno in tv: la sua vita distrutta

Laura Chiatti ha vissuto un momento molto particolare. Si è mostrata estremamente diversa quando è tornata in tv

Tra le attrici che hanno fatto innamorare migliaia di persona, Laura Chiatti ha assunto un ruolo importante nel corso del tempo. Decine i film ai quali la bella attrice ha preso parte sul grande schermo, conquistando registi del calibro di Paolo Sorrenti, Roberto Faenza, Pupi Avati e Giuseppe Tornatore. Cosi, in film che hanno visto proprio questi registi al timone, la Chiatti ha trovato spazio affermandosi in maniera convincente nel mondo del cinema cosi come della televisione.

Si, perchè Laura ha preso parte anche a tante produzioni televisive, che le hanno dato modo di mostrare tutta la sua bravura anche sul piccolo schermo. Da ‘Un posto al sole’ a ‘Carabinieri‘, passando per le più recenti produzioni Sky ‘1992’ e ‘1993’. Insomma, una Chiatti che ha dimostrato nel tempo peculiarità ben precise sotto il punto di vista attoriale.

‘Un’avventura’, di Marco Danieli, è stata l’ultima esperienza cinematografica che ha visto proprio Laura tra i protagonisti. Poi le esperienze anche nel mondo del doppiaggio, con la Chiatti che ha prestato la sua voce in film animati come ‘Rapunzel’, ‘Gladiatori di Roma’ e ‘Pets’.

A tenere banco, in questi anni, è stata anche la vita privata dell’attrice. Nel 2006 Laura ha una relazione con il regista ed attore Silvio Muccino, alla quale è seguita una relazione con il modello e attore Francesco Arca. Con quest’ultimo anche un periodo di convivenza ed un’amicizia che sembra sia rimasta anche dopo la rottura sentimentale. Da qualche anno, per l’esattezza dal 2014, la Chiatti fa coppia con Marco Bocci con il quale è convolata a nozze il 5 luglio 2014 in quel di Perugia. La coppia ha due figli: Enea (nato nel 2015) e Pablo (nato nel 2016).

Leggi qui —> Laura Chiatti e quella foto in intimo su Instagram: fan preoccupati

Leggi qui —> Adriano Celentano, il dramma distruttivo: la dura malattia del figlio

Laura Chiatti ed il difficile racconto

Nel gennaio del 2021 Laura è tornata in tv, partecipando alla puntata de ‘I soliti ignoti’, insieme ad altri colleghi del mondo dello spettacolo. L’attrice si è presentata vistosamente dimagrita, addirittura provocando la battuta del comico Biagio Izzo: “Di chiatti hai ben poco…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Ma cosa le è successo? Un dimagrimento particolare, ma soprattutto un periodo molto intenso che l’ha vista anche affrontare una difficile situazione psicologica. E’ stata lei stessa a raccontare tutto ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera’: “Sono ancora una paranoica insicura, vorrei fare teatro e ho paura, sarà il mio cruccio. Solo che la maternità mi ha raddrizzato e ho più paure rispetto ai miei due figli, Enea e Pablo. Sono diventata ipocondriaca, cosa che non ero mai stata. La maternità è il mio più grande successo”.

Oltre a la maternità, va detto, anche la malattia che colpito la mamma qualche tempo fa. Un altro aspetto che ovviamente condizionato la vita dell’attrice.