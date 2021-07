Laura Freddi, la drammatica perdita del figlio: “È crollato tutto”

Per Laura Freddi è stato difficile affrontare il trauma della perdita di un figlio. Cosi la donna ha raccontato tutto

Perdere un figlio, anche durante una gravidanza ancora ai primi mesi, rappresenta un trauma pesante. Molte donne nutrono dentro di sé il sogno della maternità, e vederlo svanire rappresenta un vero e proprio lutto anche difficile da superare. Tante, va detto, non ci riescono, e restano marchiate a vita da un episodio terribile.

Laura Freddi, in questo senso, ha dovuto superare un momento molto complesso. Showgirl amata dal pubblico, la biondissima romana ha cavalcato la cresta dell’onda soprattutto a ridosso degli anni ’90, quando la sua carriera ha avuto una vera e propria esplosione. Una carriera che l’ha vista assolutamente al centro dell’attenzione, e tra le avventure più iconiche c’è di sicuro quella da velina sul bancone di ‘Striscia la notizia’. Ma anche ‘Non è la Rai’ o il ‘Festivalbar’, esperienze televisive di successo e che anno permesso a Laura di poter incrementare la sua popolarità.

Ma la Freddi, ad oggi, è molto concentrata anche sul mondo della radiofonia. Il suo programma ‘Laura Airlines’ su RadioItalia Anni ’60 ha avuto un discreto successo, e ha visto proprio Laura tornare in quel mondo dove già aveva fatto delle esperienze in passato. Poi anche il teatro, il Cinema o film per la tv. La showgirl classe ’72 non si è mai risparmiata.

Laura Freddi e la drammatica perdita del figlio

Per Laura, come detto, c’è stato un momento molto particolare, difficile da superare. La perdita di un figlio, anche in gravidanza, resta un segno indelebile nella mente. E cosi anche la Freddi ha dovuto superare questa brutta esperienza, con un aborto avvenuto al terzo mese di gravidanza.

“Ho vissuto l’esperienza terribile di una gravidanza interrotta al terzo mese. Mi ha distrutto. È crollato tutto. Sono andata in crisi e per recuperare ci ho messo molto, non volevo più parlare di figli, mentre mio marito (Claudio Casavecchia, ndr) voleva riprovarci. Fra una lite e l’altra ci siamo lasciati”, il racconto di Laura a ‘Vieni da me’ con Caterina Balivo.

La donna, però, è riuscita poi ad andare avanti. La sua storia d’amore con Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley, è andata a gonfie vele, al punto di portarla finalmente a realizzare il sogno della maternità con l’arrivo della piccola Ginevra nel 2018.