Renzo Arbore, la pesante infezione che l’ha attaccato: “Non c’è tempo da perdere”

Una pesante infezione ha attaccato Renzo Arbore, il quale ha fronteggiato una situazione delicatissima. Scopriamo altri dettagli

Quando pensiamo ai volti storici della tv italiana, non si può evitare di fare una menzione al grande Renzo Arbore. Egli infatti, ha dimostrato il suo talento artistico in tutti gli ambiti in cui si è adoperato.

Ha vestito con grande maestria i panni del conduttore, sia televisivo che radiofonico. Oltre a questo ha spiccato anche come autore, come regista e come compositore. Per finire, un’altra abilità che ha messo in luce è stata senza dubbio quella di scopritore di talenti.

Nato a Foggia nella seconda metà degli anni trenta, Renzo ha iniziato a spiccare proprio grazie alla musica. Ben presto infatti, ha esordito con dei piccoli spettacoli all’interno di alcuni locali del posto. Tra gli strumenti che è in grado di suonare figurano la chitarra, il pianoforte e il clarinetto, i quali si vanno ad abbinare alla sua inconfondibile voce.

La grave infezione che ha attaccato Renzo Arbore

Nel 1991 Arbore ha fondato L’Orchestra italiana, un gruppo composto da quindici strumentisti. Insieme a loro si è esibito nei palcoscenici più importanti d’Italia e non solo, riscuotendo ovunque un successo clamoroso.

È proprio durante un tour insieme all’Orchestra che purtroppo la salute del conduttore è stata messa a dura prova. La vicenda risale ad un paio di anni fa ed a raccontarla è stato lo stesso musicista tramite un’intervista concessa a “Ok Salute e Benessere”.

Dopo alcuni suoi spettacoli nel nord Italia infatti, Renzo ha cominciato ad avvertire i primi malesseri. Febbre, spossatezza e senso di nausea, che il foggiano ha provato a combattere con le compresse di paracetamolo a seguito di una prima visita da parte di un medico.

Purtroppo però, le sue condizioni non accennavano a migliorare, tanto che dopo il concerto di Torino la situazione si è aggravata. “Prima di andare a cenare avverto una grande nausea e una febbre che da un momento all’altro raggiunge livelli altissimi”, le parole di Arbore.

A quel punto si è recato al pronto soccorso, dove lo hanno sottoposto ai test del caso: “La radiografia evidenzia un focolaio di infezione abbastanza importante. Decidono per me che non c’è tempo da perdere”.

Giunto a Roma con l’ambulanza, il presentatore è stato ricoverato alla Casa di cura Quisisana, dove gli è stata diagnosticata una broncopolmonite. Qui vi è rimasto per quasi tre settimane, periodo in cui ha assunto diversi antibiotici. Per fortuna, con il passare dei giorni la salute di Renzo è tornata ad essere buona, nonostante il grande spavento vissuto durante alcune tappe del suo tour.