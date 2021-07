Sonia Bruganelli, rivelazione sulla malattia della figlia: “Ci sono state delle complicazioni…”

Sonia Bruganelli sarebbe pronta a non nascondere nulla più sulla malattia della propria figlia: ecco cosa sta accadendo.

Una relazione che dura ormai da tempo tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis e che ha portato alla luce anche alcuni figli, cresciuti in maniera esemplare.

Per loro infatti non mancano i momenti in cui riescono a stare insieme in maniera armoniosa, godendosi una vita sicuramente particolare e mai troppo semplice da affrontare.

Lo stesso Paolo Bonolis, durante un’intervista a Il Messaggero, ha parlato sia della vita pubblica che privata della sua famiglia. Da sottolineare come con Sonia abbia tre figli, Silvia, Davide e Adele Virginia. Mentre dalla precedente relazione sono stati dati alla luce altri due figli. Ecco che però, in merito a Silvia, la primogenita, c’è una problematica che la riguarda che ha messo in grande apprensione i genitori.

La relazione con Paolo Bonolis

Sonia e Paolo devono infatti far fronte ad una malattia che va a riguardare Silvia, con la ragazza che fin da piccola ha dovuto far fronte a qualche disagio. Poalo infatti nel passato ha spiegato che Silvia appena nata ha subito un intervento al cuore, così che si ebbero delle problematiche post operatorie: “Fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita”.

La stessa Bruganelli si espose sull’argomento: “Quando mi sono sposata ero incinta di tre mesi. Silvia è stata l’evento che ha sconvolto la mia vita. All’inizio ci ha spaventato, è stata un uragano nella nostra esistenza. Quando è nata aveva un problema cardiaco e ha dovuto subire subito alcuni interventi”.

Ecco quindi che poi la stessa imprenditrice tocca un’altra tematica riguardante la piccola.

Il dramma che sta vivendo

Nel continuare ecco cosa racconta: “Durante una di queste operazioni, ci sono state delle complicazioni e lei ha riportato alcuni problemi motori. Io la vedevo così piccola con tutti quei tubicini e avevo paura persino a toccarla, ad allattarla. E poi mi sentivo in colpa per questo”.

Non può che però concludere affermando come tra di loro il rapporto sia unico: “Dei miei tre figli è quella che mi conosce di più, i miei segreti li racconto a lei mi ha insegnato ad essere fiera di me“.