Viola Valentino, il dramma del brutto male che l’ha colpita: “Bisogna operare d’urgenza”

Viola Valentino, un dramma terribile ha colpito la cantante in passato. Cosi è stata lei a rivelare tutto sui in diretta

Artista di grande spessore, Viola Valentino ha fatto parlare di sé nel corso degli anni. Principalmente per la sua splendida carriera artistica, ma anche per qualche aspetto legato alla sua vita privata. Come succede, d’altronde, con tanti altri volti noti del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo. E quando il gossip, poi, riguarda due personaggi amati dal pubblico, allora il clamore diventa ancora più grande.

E cosi la storia con Riccardo Fogli fu molto raccontato al tempo dei fatti, soprattutto per la rottura che ci fu tra i due. Dopo appena un anno di matrimonio, infatti, i due andarono in crisi. L’inserimento di Patty Pravo nella vita di Fogli, infatti, su un elemento decisivo per il prosieguo della relazione che, alla fine, si arenò definitivamente. Non subito, a dire la verità, visto che dopo un’iniziale riappacificazione, la coppia di separò definitivamente nel 1993.

Insomma, al netto di quello che è stato il gossip nella vita di Viola Valentino, la storia parta di una cantautrice straordinaria, che ha strappato l’amore di migliaia di persone. ‘Comprami’, ‘Romantici’, ‘Sola’, sono soltanto alcuni dei brani più belli della Valentino, che hanno contribuito ad alimentarne la fama ed ovviamente il successo. Il 2020, tra l’altro, è stato l’anno dell’uscita del suo ultimo album, ‘E sarà per sempre’, testimonianza di quanto Viola voglia restare saldamente sulla cresta dell’onda.

Viola Valentino, ed il dramma del brutto male

Anche Viola Valentino, purtroppo, ha dovuto affrontare un momento molto complesso nella sua vita. Un vero e proprio dramma, raccontato nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Storie Italiane‘, dove la cantante ha rivelato la sua lotta contro il tumore. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole, e che lei stessa ci ha tenuto a mantenere molto riservata, fino all’intervista rilasciata nel 2019.

“Mi sto curando, L’ho saputo circa tre, quattro anni fa. Mi hanno detto: Bisogna operare d’urgenza. È una malattia subdola che ho avuta la fortuna di prendere in tempo”, le parole della Valentino. Un momento, ovviamente, molto complesso che la cantautrice affronta sempre con grande personalità.