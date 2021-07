Alba Parietti, la scoperta del più brutto male: “… hanno sottovalutato il problema…”

La bella conduttrice televisiva ha ripercorso la scoperta del brutto male che l’ha colpita. Andiamo a svelare ulteriori dettagli

Uno dei volti più conosciuti e amati della tv nostrana è proprio quello di Alba, la quale ha esordito nel mondo dello spettacolo da giovanissima.

A distanza di tanti anni dal suo debutto, la Parietti è ancora oggi sulla cresta dell’onda, per merito sia della sua indubbia bellezza ma, soprattutto, in virtù della sua lingua tagliente e affilata, con la quale riesce sempre a catalizzare le attenzioni su di sé.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Spesso infatti, la showgirl è stata chiamata a vestire i panni dell’opinionista, come ad esempio un paio di stagioni orsono quando si è seduta nello studio dell’Isola dei Famosi. In passato invece, ha assunto il medesimo ruolo in un altro reality show, ovvero “La Talpa”.

Anche sui social network è molto attiva e seguita. Durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip ad esempio, spesso ha dispensato le sue opinioni tramite la propria pagina di Instagram, anche perché tra i concorrenti della casa più spiata d’Italia c’è stato suo figlio, Francesco Oppini.

La bruttissima scoperta di Alba Parietti

A partire dalla prossima stagione la presentatrice entrerà a far parte del cast della nuova edizione di “Tale e Quale Show”, format targato Rai guidato da Carlo Conti.

Come sappiamo infatti, Alba è sempre pronta a cimentarsi in nuove sfide, grazie alla sua personalità forte e determinata. Purtroppo però, diversi anni fa la vita l’ha messa di fronte ad una prova durissima. La Parietti infatti, è stata vittima di un tumore al collo dell’utero.

A rivelarlo è stata proprio la stessa presentatrice: “Mi ero fatta visitare da ginecologi, evidentemente incompetenti, che hanno sottovalutato il problema. Mi dicevano che le perdite irregolari dipendevano da uno squilibrio ormonale della mia età”.

Per sua sfortuna invece, la verità era tutt’altra: “Ho trovato un ginecologo che mi ha ascoltata veramente. Mi visitò e mi fece un pap-test. Gli esami rivelarono un papilloma virus; dopo una biopsia mi fu diagnosticato un cancro maligno al collo dell’utero. Il sangue mi si raggelò”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Ringraziando il cielo venne trovata una soluzione al suo problema, ossia un’operazione chirurgica. Il brutto male è scomparso e, da quel momento in poi, la Parietti ha continuato a fare una prevenzione serrata, sensibilizzando anche i suoi tantissimi fan a fare come lei.