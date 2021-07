Avete mai visto la sorella di Elettra Lamborghini con cui ha litigato? Non sembrano nemmeno parenti

Elettra Lamborghini ha litigato con una delle sue sorelle, la quale non sembra nemmeno una sua parente. Vediamo di chi si tratta

La cantante nata nel capoluogo dell’Emilia Romagna è sempre più al centro dell’attenzione collettiva. Dalla musica alla tv passando per i social network, Elettra è attivissima su più fronti.

L’ultima stagione è stata colma di impegni per la simpatica showgirl, a partire dalla sua presenza come opinionista in occasione dell’Isola dei Famosi. Al fianco della Lamborghini ci sono stati Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultimo Gf Vip, e la grande artista italiana Iva Zanicchi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

La ventisettenne bolognese è stata costretta a saltare le prime puntate del suddetto reality show. La causa del suo forfait è legata al fatto di aver contratto il Covid, il quale ha fatto in modo che Elettra potesse essere disponibile soltanto in collegamento video direttamente dalla sua abitazione, prima di tornare nello studio televisivo non appena il tampone è risultato negativo.

La sorella di Elettra Lamborghini con cui ha litigato

Meno di un anno fa la Lamborghini si è sposata con uno dei DJ più noti al mondo. Stiamo parlando di Afrojack, con il quale la showgirl era fidanzata ufficialmente da qualche mese.

La cerimonia si è tenuta in un’incantevole villa situata presso la splendida cornice del Lago di Como. All’evento sono state presenti tutte le persone più importanti per la coppia. A scatenare una lunga serie di chiacchiere però, è stata l’assenza della sua sorella maggiore, Ginevra Lamborghini.

Quest’ultima infatti, ha dato l’annuncio della sua mancata presenza poche ore prima del matrimonio e lo ha fatto in maniera sintetica: “Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anche io”, ha scritto su Instagram.

Qualche tempo dopo invece, Ginevra è tornata nuovamente a parlare del suo rapporto con la sorella più piccola sulle colonne di Fanpage: “C’è chi pensa che siamo molto legate, ma in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti”, ha esordito la maggiore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini)

Successivamente ha concluso la spiegazione della grande differenza che c’è tra loro: “Veniamo da due background diversi, poi è ovvio che siamo sorelle e siamo accomunate nelle cose, però in realtà veniamo da due mondi separati, io vengo da Venere e lei da Marte”, queste le parole di Ginevra, la quale anch’ella di recente ha esordito nel mondo della musica con la pubblicazione del brano intitolato “Scorzese”.