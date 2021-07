Da bambina aveva lo sguardo magnetico, oggi fa sognare gli italiani: ecco chi è

Già da piccola aveva lo sguardo magnetico, ma oggi è riuscita a conquistare il cuore degli italiani. Andiamo a scoprire di chi parliamo

Lo scatto in questione risale ad un paio di decenni fa, tuttavia lo sguardo della bambina è rimasto lo stesso con il passare del tempo. Con i suoi capelli biondi ed uno splendido sorriso, oggi è senza alcun dubbio una delle showgirl più amate dal pubblico.

Nella sua carriera, seppure ancor breve, è riuscita a dimostrare di possedere le doti giuste per il lavoro che svolge, come testimoniato dalla grande notorietà che riscuote, in particolar modo sui social network dove è seguita da milioni di seguaci.

Chi è la bambina della foto?

Sicuramente riconoscere un personaggio famoso attraverso un fermoimmagine di quando era piccolo non è un’impresa tanto semplice, tuttavia i suoi fan più accaniti avranno capito di chi stiamo parlando.

La bimba immortalata nello scatto è Diletta Leotta, conduttrice ventinovenne nata a Catania. La sua carriera televisiva è strettamente legata allo sport. Dopo aver partecipato ad alcune trasmissioni a livello locale, la svolta decisiva è arrivata quando ha firmato il contratto con Sky.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diletta Leotta (@dilettaleotta.p)

All’interno dell’emittente di Murdoch ha guidato lo speciale dedicato alla Serie B, dove ha conquistato le simpatie dei telespettatori da casa, in virtù della sua competenza ed anche del suo fascino straordinario.

Il grande successo di Diletta Leotta

Da tre stagioni la Leotta è sbarcata sui canali DAZN, dove svolge un ruolo da assoluta protagonista. Tuttavia Diletta, nonostante la giovane età, ha già raggiunto altri traguardi di estremo rilievo.

Uno dei più prestigiosi è arrivato lo scorso anno, quando è stata chiamata a partecipare alla settantesima edizione del Festival della canzone italiana come co-conduttrice.

La bellissima showgirl è finita al centro dell’attenzione anche per motivi extra-lavorativi. La sua vita privata, infatti, attira costantemente la curiosità dei suoi numerosi fan. Attualmente, come ben noto, è legata sentimentalmente insieme all’attore turco Can Yaman, uno dei protagonisti della serie tv “DayDreamer- Le ali del sogno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Appena qualche settimana fa, Diletta è andata anche in Turchia per conoscere la famiglia e le terre di origine del suo compagno, con il quale il rapporto sembra andare a gonfie vele.