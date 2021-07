Giorgio Panariello, la malattia he l’ha colpito: “una cosa piuttosto seria”

Giorgio Panariello è uno degli attori più amati dal pubblico. Ha scoperto una patologia molto seria che l’ha colpito qualche tempo fa

Tra gli attori che si sono dedicati anima e corpo alla comicità, il volto di Giorgio Panariello è uno di quelli più amati in assoluto. Sarà perchè proprio lui è riuscito a conquistare il pubblico grazie ad una spontaneità unica nel suo genere, che ha reso il personaggio assolutamente apprezzato dal pubblico. E cosi la sua carriera è letteralmente esplosa, raccogliendo grande consensi nel corso degli anni.

Attore estremamente dinamico e versatile, dal cinema al teatro passando per il piccolo schermo, Panariello non ha mai deluso le aspettativa. Sul grande schermo, a dire la verità, manca da un po’ di tempo: una delle sue ultime apparizioni c’è stata nel lungometraggio ‘Uno per tutti‘ di Mimmo Calopresti. In tv, invece, Giorgio è stato protagonista nel 2019 serie tv ‘Pezzi Unici’ per la regia di Cinzia TH Torrini (‘Elisa di Rivombrosa’).

Quello a teatro, poi, è stato un percorso ricco di soddisfazioni per Giorgio. Lo spettacolo ‘Panariello Story‘ è stata la sua ultima avventura sul palcoscenico. Arrivato all’età di 61 anni (li compirà il 30 settembre) Panariello continua a sorprendere anche in televisione. Con lo show ‘Lui è peggio di me‘, l’attore comico si è messo in discussione al fianco di un altro mostro sacro del mondo dello spettacolo come Marco Giallini. Il pubblico ha apprezzato non poco.

Giorgio Panariello, la scoperta della malattia

Ma anche Panariello ha avuto i suoi momenti bui, soprattutto per quanto riguarda la salute. E’ stato lo stesso attore a raccontare tutto nel corso di una lunga intervista ai microfoni di ‘Ok Salute’, dove ha svelato a tutti la presenza di una malattia che l’ha colpito e messo tremendamente in difficoltà.

“Ero in tournée teatrale e ho iniziato a soffrire di dolori lancinanti, dal collo in giù. Stress, ho pensato. E invece era un’infezione alla colonna vertebrale. Mi venne diagnosticata una spondilite, cioè un’infiammazione della colonna vertebrale, una cosa piuttosto seria”, le parole di Panariello.

Una patologia molto seria, che ha evidentemente condizionato la vita dell’attore per diverso tempo: “Se di notte non riposavo su un letto con le doghe in legno, era una sofferenza. In certi momenti, quando il male era insopportabile e dovevo entrare in scena qualche ora dopo, mi hanno aiutato i farmaci antinfiammatori”.