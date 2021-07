Ilary Blasi, la grande paura per il figlio: la denuncia in pubblico

La bionda conduttrice Mediaset ha svelato qual è la sua grande paura legata al figlio. Andiamo a scoprirla insieme

Come ogni mamma, anche la Blasi ha diverse preoccupazioni legate ai suoi figli. Il matrimonio con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, procede alla grande come al solito.

La coppia infatti, è unita da un grande amore reciproco. Oltre a questo, qualche tempo fa Ilary ha confessato che uno dei segreti per mantenere il rapporto sempre vivo è l’ironia, qualità posseduta sia da lei che da suo marito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

Quest’ultimo, da quando ha appeso gli scarpini al chiodo ha molto più tempo da dedicare alle persone più importanti della sua vita, sua moglie ed i suoi tre figli, Cristian, Chanel ed Isabel. Nei giorni scorsi abbiamo visto l’intera famiglia in vacanza, attraverso alcune pubblicazioni apparse sui rispettivi profili di Instagram.

Leggi qui -> Federica Pellegrini e la malattia che ha scoperto: finisce in lacrime

Leggi qui -> Adriano Celentano, il dramma distruttivo: la dura malattia del figlio

La grande paura di Ilary Blasi

Dopo l’avventura alla guida della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi, vinta dallo youtuber ed influencer Awed, la showgirl nata nella nostra capitale si è concessa un meritato periodo di vacanza.

A partire dalla prossima stagione sarà nuovamente impegnata al timone di un programma, il quale farà il suo esordio sulle reti del Biscione. Si tratta di “Star in the star”, format di stampo musicale che andrà in onda il giovedì sera.

Nonostante i tanti incarichi televisivi, la Blasi riesce a trovare anche il tempo necessario da trascorrere insieme al marito ed ai figli. Qualche tempo fa, la presentatrice ha parlato proprio del suo primogenito, confessando una cosa che la spaventa molto.

Il suo forte timore lo ha svelato in un’intervista a “Fuorigioco”, rubrica della Gazzetta dello Sport: “Sono felice che insegua i suoi sogni ma so che dovrà crescere e fare i conti con un cognome pesante”, ha esordito la showgirl.

Subito dopo, Ilary ha cercato di proteggere Cristian dal pubblico e dai media: “Capisco che la gente sogni un altro Totti, ma caricare un bimbo di tante aspettative non so poi se sia così giusto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Suo figlio infatti, milita nelle giovanili della Roma, dove si sta già facendo notare a suon di giocate. Tuttavia il discorso della Blasi non fa una piega, poiché sicuramente non è una cosa positiva attribuire ad un ragazzino questo tipo di pressione.