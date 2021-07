Max Pezzali e il matrimonio distrutto con Martina: ecco tutta la verità

Il matrimonio tra Max Pezzali e Martina Marinucci è terminato da diversi anni. Andiamo a scoprire le cause che hanno portato alla rottura

Insieme agli 883, band di cui Max ne è stato il frontman, ha letteralmente dominato la scena musicale italiana nel periodo che corre tra gli anni novanta ed i primi duemila.

L’addio definitivo al gruppo è arrivato nel 2004, quando il cantante ha intrapreso una carriera da solista, riuscendo tuttavia a conservare un ampio consenso da parte del pubblico. Il primo album inciso da lui in solitaria si intitola “Il Mondo insieme a te”, il quale gli ha fruttato centinaia di migliaia di copie vendute.

Arrivando al presente invece, Pezzali ha pubblicato il suo ultimo singolo meno di un anno orsono, il quale prende il titolo di “Qualcosa di nuovo”, da cui ha estratto un omonimo brano. Dopo la pandemia di Covid 19, finalmente l’artista ha ripreso ad esibirsi in concerti dal vivo, facendo registrare il sold out per tutte le date in programma.

La fine del matrimonio di Max Pezzali

L’anno seguente alla sua uscita dagli 883, il cantante è convolato a nozze con Martina Marinucci. Insieme a quest’ultima ha messo al mondo il suo unico figlio, Hilo, venuto alla luce nel settembre del 2008.

La fine della loro relazione è giunta invece nel 2013. Già da tempo però, sul conto di Max circolavano delle voci relative ad un suo presunto tradimento ai danni della consorte. Tuttavia, tale notizia venne smentita sia dall’uomo che dalla moglie. Dopo qualche periodo di silenzio, Pezzali è tornato a parlare delle sue prime nozze, attraverso un’intervista rilasciata a “Vanity Fair”.

“Ogni storia ha il suo perché e io rifarei tutto cento volte. Nel mio matrimonio con Martina Marinucci, abbiamo iniziato ad avere delle piccole conflittualità e la malattia di nostro figlio non ci ha aiutati. Eravamo arrivati all’insofferenza reciproca”, questa la spiegazione del cantante, il quale nel 2019 si è sposato per la seconda volta insieme ad una donna che si chiama Debora Pelamatti.

Il piccolo Hilo infatti, ha sofferto della sindrome di Kawasaki, una patologia che colpisce i bambini e causa una serie di sintomi come febbre alta e prolungata, infiammazione mucosa e congiuntivite.

Sicuramente la patologia che ha colpito il figlio ha contribuito alla fine della relazione, tuttavia lo stesso Max ha affermato di essere rimasto in buoni rapporti con Martina, in particolar modo per il bimbo: “C’è sempre stato un grande senso di collaborazione per il bambino”.