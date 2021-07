Vincita enorme al Superenalotto, cambiata la vita del fortunato: ecco dov’è successo

È arrivata una grande vincita al Superenalotto, che senz’altro ha cambiato la vita al fortunato. Andiamo a vedere i dettagli

Milioni e milioni di italiani tentano la sorte ad ogni estrazione. Tra tutti questi c’è, naturalmente, chi lo fa per abitudine e chi lo fa soltanto in rare occasioni, tuttavia alla fine il fortunato è soltanto uno.

Ovviamente il Superenalotto non è l’unico tipo di gioco d’azzardo ma resta comunque uno dei più in voga in assoluto. Nel corso della storia ci sono state vincite davvero elevate, tanto da rischiare di far perdere la testa al possessore del biglietto vincente.

La recente vincita al Superenalotto

Il tanto sognato “6” ancora non è arrivato, mancando infatti ormai da alcuni mesi. Per la precisione, l’ultima volta che è uscito risale al 22 maggio, fruttando al fortunato una somma pari a 156 milioni di euro.

Il biglietto vincente è stato acquistato in provincia di Fermo, in un piccolissimo comune che conta poco più di mille abitanti chiamato Montappone. Anche se il montepremi per il momento continua a nascondersi e, al tempo stesso, a salire, di recente è uscito un altro premio che avrà fatto gioire la persona che se lo è aggiudicato.

Nell’estrazione dell’8 luglio infatti, è uscito il “4 S”, detto anche 4 Stella, che ha fruttato al vincitore una cifra che sfiora i 73 mila euro. La giocata è stata fatta tramite il sito online della Sisal, azienda italiana che gestisce il gioco del Superenalotto.

Ecco qui di seguito la combinazione vincente: 21, 24, 25, 61, 73, 74 Jolly 58, Superstar 24.

Fino ad ora, in tutta la storia del concorso il “6” è uscito 125 volte. Chissà se il premio più ambito in palio uscirà proprio nella prossima estrazione, oppure continuerà ancora a nascondersi.