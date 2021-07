Federica Pellegrini, dalla rottura con Magnini alla malattia che l’ha massacrata: le lacrime a fiumi

La fenomenale nuotatrice italiana ha trascorso dei periodi non sempre entusiasmanti, dalla rottura con Magnini alla malattia

Proprio in questi giorni Federica si trova in Giappone, dove si stanno svolgendo le Olimpiadi estive di Tokyo 2020. Con quella di quest’anno le sue partecipazioni alla kermesse sportiva più prestigiosa del mondo ammontano a cinque.

Senza alcun dubbio possiamo parlare della nuotatrice italiana più forte della storia, grazie agli innumerevoli traguardi raggiunti nel corso della sua brillante carriera, tutti arrivati per merito della sua grinta e del suo talento innato.

Ciò nonostante, un’altra delle caratteristiche che contraddistinguono il carattere della Pellegrini è sicuramente la sua determinazione, la quale ha portato la campionessa sul tetto d’Europa e del Mondo, superando qualsiasi tipo di ostacolo si sia trovata davanti.

Oltre alle varie medaglie e riconoscimenti di cui si è fregiata, Federica è anche la detentrice del record mondiale nella specialità dei 200 metri stile libero, essendo riuscita a fermare il cronometro al di sotto del minuto e cinquantatré secondi.

Il calvario della Pellegrini, dalla separazione alla malattia

Anche una donna forte ed incredibilmente vincente come lei ha trascorso dei passaggi negativi durante il corso della sua vita.

A partire dal 2011 si è legata ad un suo collega, il nuotatore italiano Filippo Magnini, con il quale è stata fidanzata fino alla rottura giunta nel 2017. A darne conferma è stato lo sportivo, che ha confessato di aver sofferto molto per la loro separazione.

Quest’ultima sarebbe arrivata per decisione di Federica, che ha preferito dedicare anima e corpo alla sua grande passione, il nuoto. Tuttavia i due campioni sono riusciti a restare in buoni rapporti, con Filippo che spera di trovare presto la sua nuova anima gemella.

Come accennato poco fa, l’amore della Pellegrini per il suo sport è letteralmente inarrestabile. Purtroppo però, lo scorso anno è stata costretta ad uno stop forzato, causato dall’arrivo di una malattia che l’ha fatta soffrire e non poco.

Stiamo parlando del Covid 19, virus che ha provocato una serie di disturbi alla fenomenale nuotatrice: “Le differenze rispetto a un’influenza normale sono la stanchezza fisica, dolori muscolari, di schiena, di testa… Non ho mai dormito così tanto”, le parole di Federica che ha aggiunto di aver perso anche il gusto e l’olfatto.

Fortunatamente, nel giro di qualche settimana, la campionessa italiana è tornata in vasca, anche se il medico le aveva consigliato un riposo maggiore. In effetti, lei stessa ha ammesso che il rientro è stato davvero duro, poiché per la nuotatrice il fatto di non essere al cento per cento in acqua è stato molto frustrante.