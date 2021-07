Milly Carlucci, dalla separazione alla malattia incurabile: gli rende la vita massacrante

L’apprezzatissima conduttrice televisiva si è trovata costretta ad affrontare dei momenti davvero difficili nella sua vita

Anche nella prossima stagione andrà in onda il celebre format presentato dalla Carlucci. Ballando con le Stelle infatti, verrà riproposto al pubblico italiano, in quella che sarà la sedicesima edizione del programma.

Recentissimamente invece, proprio a tal proposito, la stessa conduttrice ha svelato i nomi che andranno a comporre la giuria. Attraverso un suo post caricato sulla pagina Instagram, Milly ha confermato in toto i giudici. In casi come questo infatti, il detto calcistico “squadra che vince non si cambia” risulta più appropriato che mai.

Come l’anno scorso dunque, a giudicare i vari concorrenti saranno Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Fabio Canino. Parlando invece dei personaggi in gara, sono iniziati a circolare i primi nomi, tra cui spiccano quelli di Federico Fashion Style, Morgan e Sabina Guzzanti.

I problemi di Milly Carlucci, dalla separazione alla malattia

Nel 1985 la bravissima presentatrice abruzzese è convolata a nozze con Angelo Donati, ingegnere italiano, con il quale ha dato alla luce due figli, la primogenita Angelica e Patrick, nati rispettivamente nel 1986 e nel 1991.

In tempi non sospetti invece, la Carlucci è stata vittima di una sorta di truffa ai danni suoi e di suo marito. Secondo un noto sito internet infatti, la coppia sarebbe giunta al divorzio. Come se non bastasse, sono stati dichiarati anche i motivi della loro finta rottura, i quali sono stati riportati da Milly tramite un messaggio di smentita.

Il suddetto sito affermava che la showgirl avesse deciso di vendere delle creme di bellezza, mentre suo marito sarebbe stato del tutto contrario, tanto da spingere i due alla separazione. Al termine dell’articolo si trovava anche un coupon per procedere all’acquisto di tale prodotti. Se quest’ultima è stata appunto una semplice truffa, denunciata tra l’altro alla polizia postale, quella della malattia della presentatrice è purtroppo una notizia reale.

La patologia da cui è afflitta si chiama EPP, Protoporfiria Eritropoietica. Si tratta di una rara malattia genetica per la quale non esiste alcuna cura possibile. La parte colpita è la pelle, la quale risulta estremamente sensibile ai raggi ultravioletti, a causa della scarsa produzione di una proteina da parte del corpo.

È proprio per questo motivo che la Carlucci è costretta ad utilizzare creme solari apposite ovunque si trovi, in modo da prevenire eventuali sfoghi della pelle, che potrebbero provocare dei forti dolori al tessuto cutaneo.