Raffaella Carrà, dopo i funerali spunta il retroscena: parla chi l’ha amata

Dopo i suoi funerali, a parlare di Raffaella Carrà ci ha pensato una persona che l’ha amata alla follia. Vediamo di chi si tratta

La dipartita della showgirl più amata d’Italia ha lasciato un segno profondo nel cuore delle tantissime persone che sono rimaste ammaliate dalle sue doti artistiche messe in mostra nel corso della carriera.

La Carrà si è spenta all’età di settantotto anni, a causa di una malattia che si portava dietro già da tempo. Tuttavia, anche in questo caso ha evidenziato una profonda sensibilità, chiedendo ai propri parenti di non divulgare notizie riguardanti il suo stato di salute, in modo da non destare la preoccupazione collettiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaella Carrà (@raffaellacarrafans_official)

Proprio per questo motivo la sua morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno, dato che in pochi erano a conoscenza della grave situazione in cui versava. Raffaella non ha mai messo al mondo figli, ma ciò nonostante ne ha adottati diversi durante la sua vita. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato una delle persone a cui è stata maggiormente legata, ovvero il regista ed autore televisivo Sergio Japino.

Le parole in ricordo di Raffaella Carrà

Uno dei tanti personaggi famosi che ha celebrato il ricordo della storica presentatrice è stata Lorella Cuccarini.

Quest’ultima ha utilizzato la piattaforma di Instagram per esprimere tutta la sua stima nei confronti della Carrà: “Vorrei dirti tante cose. A casa nostra sei sempre stata un mito. Per me un punto di riferimento intoccabile”, così è iniziato il suo messaggio.

Nella seconda parte del post, la cinquantacinquenne romana ha proseguito con nostalgia il suo pensiero rivolto all’indirizzo della compianta Raffaella: “La prima volta che entrai in uno studio televisivo fu per una partecipazione in un tuo programma. Ero giovanissima ed ebbi un attacco di orticaria per l’emozione di trovarmi davanti a te”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

In passato c’era stato una sorta di diverbio tra le due donne dello spettacolo, a causa di un’incomprensione riguardante un’esperienza televisiva. Tuttavia la Cuccarini si è detta dispiaciuta di quell’episodio, tanto che ha concluso il suo ricordo con le seguenti parole: “La più amata dagli italiani eri e resterai per sempre tu. Buon viaggio”.