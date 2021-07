Ricordate Bianca, prima moglie di Enrico Brignano? Ecco come si è ridotta

Il primo matrimonio di Enrico Brignano è stato quello con Bianca. Andiamo a vedere insieme come si è ridotta

Dopo il tanto atteso parto di Flora, l’intera famiglia Brignano è tornata a casa. La gravidanza ha riscosso un grande interesse da parte dei numerosi fan della coppia, i quali non possono fare a meno di ammirare l’amore che lega i due personaggi del mondo dello spettacolo.

Meno di una settimana fa dunque, il secondogenito è venuto alla luce. I suoi genitori lo hanno chiamato Niccolò, già immortalato in alcuni scatti apparsi sulle loro pagine social. Le loro pubblicazioni hanno ricevuto un tripudio di messaggi di congratulazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@enricobrignano)

La Canto aveva reso padre Enrico per la prima volta nel febbraio del 2017, con la nascita di Martina. Adesso quest’ultima avrà un fratellino con cui crescere, insieme al quale riceverà tutto l’affetto e le cure della coppia di genitori.

Leggi qui -> Flavio Insinna ed il palinsesto estivo della Rai. Ce n’è per tutti i gusti, basta scegliere

Leggi qui -> Elisa Isoardi nuova padrona di casa a canale 5. Chi dovrà fare le valigie?

L’ex moglie di Enrico Brignano

Per il momento Enrico e la sua compagna non si sono ancora sposati, anche se l’ipotesi che possano convolare a nozze nel prossimo anno inizia a diventare sempre più probabile. Ormai i due hanno messo su una splendida famiglia, quindi possiamo affermare che manca soltanto il grande passo.

Brignano tuttavia, prima di conoscere la Canto ha celebrato il matrimonio con un’altra donna. Stiamo parlando di Bianca Pazzaglia, ballerina professionista italiana. Il loro rapporto è durato all’incirca cinque anni, dal 2008 al 2013, prima di giungere alla definitiva rottura.

Le cause ufficiali non sono mai venute a galla, però sembra che a distanziare la coppia siano state alcune incomprensioni legate a delle incompatibilità caratteriali. Per quel che riguarda la sua ex moglie non si hanno grandi notizie, in quanto la donna è una persona estremamente riservata che tiene molto alla sua privacy.

Ciò che è noto è il fatto che la Pazzaglia ha proseguito nella sua attività di ballerina. Negli ultimi tempi si è cimentata come insegnante di danza, coordinando dei corsi che è possibile seguire online.

La sua attuale situazione sentimentale invece è rimasta totalmente ignota, infatti non siamo a conoscenza di un eventuale uomo nella sua vita, facendo presupporre pertanto che sia ancora single.