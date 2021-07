Claudio Baglioni e i ritocchini estetici: l’oscuro retroscena del cantante

I tanto discussi ritocchini estetici di Claudio Baglioni celano un retroscena di cui in pochi ne sono a conoscenza. Ecco la verità

Le canzoni scritte da Baglioni generano nel suo pubblico un’infinità di sentimenti che vanno dal romanticismo alla nostalgia, sia grazie alle melodie che ai testi stessi, i quali possono essere definiti delle vere e proprie poesie.

Durante il suo percorso artistico, iniziato verso la fine degli anni sessanta, Claudio ha collezionato quaranta album in totale. Uno dei più famosi è senz’altro “Questo piccolo grande amore”, capolavoro assoluto pubblicato nel 1972.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Baglioni (@claudiobaglioniofficial)

Dopo l’interruzione forzata dei concerti a causa della pandemia di Coronavirus che ha colpito gran parte del pianeta, a partire dalla prossima stagione l’artista dovrebbe ripartire con un nuovo tour, chiamato “Dodici note”. Il cantante si esibirà in alcuni prestigiosi palcoscenici della nostra Penisola, tra cui lo splendido Teatro greco di Siracusa e la suggestiva Arena di Verona.

Leggi qui -> Tommaso Zorzi sull’onda del successo: il suo nuovo impegno televisivo

Leggi qui -> Beatrice Valli punta il dito contro le colleghe: “Sono diseducative”

Ecco la verità sui ritocchini estetici di Baglioni

Nonostante se ne faccia un largo uso, in particolar modo tra le persone appartenenti al mondo dello spettacolo, ancora oggi la chirurgia estetica scatena molte discussioni.

Non di rado infatti, il pubblico punta il dito contro i vip a causa di ritocchini vari che questi ultimi decidono di fare, spesso per nascondere i segni causati dall’inesorabile avanzamento dell’età.

Naturalmente non ha fatto eccezione nemmeno un personaggio come Baglioni, che nel corso degli anni ha subito dei grandi cambiamenti in merito ai tratti del suo volto. Tuttavia in realtà, Claudio non avrebbe fatto ricorso alla chirurgia per pura scelta estetica, ma piuttosto perché in un certo senso è stato “costretto”.

Correva l’anno 1990, quando l’artista capitolino è stato vittima di un brutto incidente stradale. Lo sciagurato evento gli ha causato una serie di profonde ferite, in particolar modo proprio sul viso e sulla lingua.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Baglioni (@claudiobaglioniofficial)

A quel punto Baglioni non ha avuto alternative, se non quella di finire in sala operatoria per ricorrere alla chirurgia, in modo da nascondere le suddette ferite provocate dall’incidente. Anche se si è trattato di un bello spavento, sia per la famiglia che per i suoi milioni di fan, Claudio si è ripreso in fretta per tornare a stregare il pubblico con la sua inimitabile voce.