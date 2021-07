Gianni Sperti, rompe il silenzio e confessa: “Ecco perchè l’ho lasciata…”

Gianni Sperti e la danza. Una storia d’amore terminata da qualche anno, è stato lui a svelare il motivo per il quale l’ha lasciata

Tra i protagonisti nel mondo della televisione, che nel tempo ha aumentato esponenzialmente l’amore del pubblico nei suoi confronti, c’è di sicuro Gianni Sperti. Una delle presenze fisse del programma ‘Uomini e donne’, format quotidiano che tiene compagnia a migliaia di persone tutti i giorni, durante i pomeriggi per i quali Maria De Filippi ha studiato un format di fatto vincente.

‘Uomini e donne‘ rappresenta a pieno la leggerezza che le persone vogliono soprattutto in un orario cosi particolare come quello del primo pomeriggio. Scelta vincente, dunque, che ha premiato con gli ascolti la stessa De Filippi nel corso di questi anni. Bene anche la scelta di quelli che sono gli opinionisti fissi, tra i quali c’è proprio Gianni Sperti insieme alla sua collega di studio Tina Cipollari.

I due si completano in maniera perfetta, riuscendo anche a dividersi nelle opinioni quando c’è da commentare quanto accade nello studio di Cinecittà. Ma il rapporto di Gianni Sperti con Maria De Filippi (sotto il punto di vista lavorativo, ovviamente) nel tempo è andato ben al di là della sola partecipazione a ‘Uomini e donne’.

Gianni Sperti, ecco perchè ha lasciato la danza

E’ noto che la carriera televisiva di Gianni Sperti è cominciata nel segno della danza. Lui, infatti, è un ballerino ‘di nascita’, ed è stato uno dei volti di punta di un altro programma della De Filippi, ‘Amici‘. Ma da qualche tempo la carriera danzante di Sperti si è interrotta. L’età gioca sicuramente un ruolo cruciale in questo senso, ma c’è anche dell’altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial)

E’ stato lo stesso Gianni a raccontare tutto nel corso di una chiacchierata fatta con i suoi follower attraverso Instagram: “Ho iniziato nel periodo in cui la televisione italiana offriva molti programmi con la presenza di un corpo di ballo e l’ho fatto per molti anni nonostante la carriera del ballerino è notoriamente breve come quella di un calciatore”.

Gianni è poi entrato nel merito: “Ho fatto questa scelta anche perché con la danza ho un rapporto di amore e odio. Amo danzare, ma non mi è mai piaciuto l’ambiente competitivo che si respira”.