Mara Venier, il dramma senza fine: “Ha perso totalmente la sensibilità…”

La nota showgirl veneziana è stata la sfortunata protagonista di uno spiacevole episodio che le ha causato alcuni problemi di salute

Già da qualche tempo la zia Mara è attanagliata da un problema che le sta causando diversi fastidi sia a livello professionale che a livello personale.

Nelle ultime settimane alcuni rumors hanno parlato di un possibile addio a “Domenica In” della conduttrice, la quale guida lo storico programma di Rai 1 dal 2018. Tuttavia queste voci di corridoio sembrano essere soltanto delle illazioni, in quanto dai piani alti dell’emittente statale non hanno trovato nessuna conferma.

Una delle qualità più riconosciute della Venier è senz’altro la sua professionalità. Spesso infatti, ha guidato i programmi anche durante i momenti per lei più delicati. Questa volta invece, il disturbo di cui parlavamo in precedenza è stato quasi invalidante, al punto che ha dovuto saltare una delle ultime puntate di questa stagione, facendo preoccupare i suoi milioni di spettatori.

Il dolore di Mara Venier

Nel 2006 la conduttrice Rai ha sposato quello che ancora oggi è suo marito, il produttore cinematografico Nicola Carraro.

Quest’ultimo, di recente ha concesso un’intervista rilasciata sulle pagine del settimanale “Gente”. In quest’occasione ha parlato proprio delle condizioni di salute di sua moglie: “Mara ha perso totalmente la sensibilità a parte del viso, cosa che anche se non dolorosa, la costringe a parlare un po’ a fatica”.

Subito dopo il settantanovenne nato nel capoluogo della Lombardia ha proseguito: “Una sensazione sicuramente fastidiosa e un problema che non ha una risoluzione immediata”, queste le parole del marito della Venier.

La showgirl infatti, a seguito di un intervento ai denti mal riuscito, ha riportato la lesione di un nervo facciale. Questo danno che le è stato provocato ha costretto Mara a sottoporsi ad una nuova operazione, nel tentativo di correggere il problema che le sta causando diverso fastidio.

Attualmente la presentatrice di “Domenica In” si può riconsolare con il fatto che ha ancora abbastanza tempo a disposizione per rimettersi in sesto, dato che le riprese della nuova stagione ripartiranno dal prossimo autunno. L’altra sua grande fortuna è quella di avere Nicola al suo fianco, il quale non farà di certo mancare le sue attenzioni alla “zia” più amata dagli italiani.