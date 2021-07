Marcella Bella, l’ictus che gli ha sconvolto la vita: “Non può più parlare come prima”

La vita dell’artista siciliana è stata sconvolta da un evento che l’ha segnata profondamente. Vediamo di che si tratta

Nel corso della sua fantastica carriera Marcella ha inciso alcune canzoni che hanno segnato pagine indelebili della musica italiana. Si è resa autrice di successi del calibro di “Montagne verdi”, “Io domani”, “Sole che nasce, sole che muore” e tanti altri ancora.

Se la sua attività canora è ben nota a tutti, forse a qualcuno sfugge il fatto che la Bella ha anche recitato al cinema. Nel 1987 infatti, ha avuto una piccola parte all’interno del film intitolato “Missione eroica – I pompieri 2”, diretto dal regista e sceneggiatore Giorgio Capitani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marcella Bella (@marcellabella.official)

Al giorno d’oggi l’artista ha pubblicato la bellezza di sessantotto album, ventitré dei quali in studio. L’ultimo di questi, “50 anni di bella musica”, è uscito nel maggio del 2019 ed al suo interno è possibile ascoltare ventidue brani suddivisi in due CD.

Leggi qui -> Adriano Celentano, il dramma distruttivo: la dura malattia del figlio

Leggi qui -> Giorgio Panariello, la malattia he l’ha colpito: “una cosa piuttosto seria”

Marcella Bella sconvolta dall’ictus

Qualche tempo fa la Bella ha partecipato a “CR 4 – La Repubblica delle Donne”, trasmissione targata Mediaset condotta da Piero Chiambretti. Durante l’intervista concessa al padrone di casa, la cantante ha ripercorso alcuni avvenimenti fondamentali per la sua carriera ma anche per la sua vita privata.

Uno dei passaggi che ha attirato maggiormente l’attenzione, è senza alcun dubbio quello in cui ha parlato della malattia che ha colpito una persona a lei estremamente cara. Facciamo riferimento a suo fratello, Gianni Bella, il quale è stato vittima di un brutto ictus.

Stando al suo racconto, attualmente la situazione relativa alla sua salute non desta particolari preoccupazioni, tuttavia il suddetto ictus ha lasciato alcuni segni: “Fisicamente sta bene ma non può più parlare come prima. Ha colpito metà del suo volto e una parte della lingua”.

A dimostrazione delle sue parole, Marcella ha svelato anche di aver chiesto a Gianni di scrivere un brano inedito per lei. La sua idea infatti, era quella di portare tale pezzo al Festival della canzone italiana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle 💃🏼 (@ballandoconlestelle21)

Purtroppo però, nonostante il fratello sia riuscito a soddisfare la cantante, questa canzone è stata respinta nelle preselezioni, tanto che la Bella è rimasta delusa da tale decisione.