Andrea Delogu ha un disturbo che si porta dietro: non si può guarire del tutto

Andrea Delogu si porta con sé un disturbo che in pochi sapevano lui avesse: non c’è infatti possibilità di guarigione per lei.

Andrea Delogu si è imposta nel corso degli anni come conduttrice. Partendo da lontano, nel 2002 come ballerina al cast di Mai dire Domenica sulle reti Mediaset.

Un percorso non semplice nel mondo della televisione considerato che la concorrenza è molta e difficile sembra poter essere sempre al passo con i tempi. Esperienze per lei sono state fondamentali, come ad esempio quella dello scorso anno quando a teatro ha partecipato alla messa in scena di Il Giocattolaio.

Dal punto di vista della vita privata, ha sposato il noto attore Francesco Montanari. Un matrimonio gioioso, svoltosi nel 2016, con lei che si è accorta solo qualche anno prima di quanto le stesse accadendo.

Ecco cosa è accaduto

Il tutto parte da una semplice ricerca su Youtube in cui la stessa conduttrice si è accorta, così per caso, di essere affetta da una particolare malattia.

La stessa showgirl ha poi reso noto di non poter definirla una vera e propria patologia, bensì si potrebbe dire di essere una caratteristica particolare del proprio essere.

In molti infatti ne sono affetti, e parliamo in questo caso della dislessia. Una particolare condizione in cui c’è bisogno di maggiore attenzione nella lettura e nella scrittura per non incappare in errori. Ecco quindi che Andrea Delogu si è subito messa in gioco per migliorare, scopriamo come.

Il disturbo di Andrea

Ne ha infatti parlato all’interno di un manuale pubblicato due anni fa “Dove finiscono le parole. Storia semiseria di una dislessica”.