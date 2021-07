Paolo Bonolis, la paura in vacanza: il membro della famiglia scomparso

Durante le vacanze, la famiglia di Paolo Bonolis è stata colta da una grande paura. Andiamo a scoprire cosa è successo

Bonolis ha sposato sua moglie nel 2002, anche se il loro amore è scattato nel 1997. Dalla coppia sono venuti al mondo tre figli, Silvia, Davide ed Adele.

In merito alla prima, la Bruganelli ha confessato che da piccolissima ha subito un intervento al cuore, il quale purtroppo ha causato in lei dei ritardi nello sviluppo. Con il passare del tempo però, i progressi ottenuti sono stati molti, tanto che ha preso parte allo Special Olympics, dove tra l’altro ha vinto alcune medaglie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Il presentatore romano ha anche altri due figli, nati da una relazione precedente, ovvero quella con Diane Zoeller. I loro nomi sono Stefano e Martina. Proprio quest’ultima ha reso suo padre nonno per la prima volta, con la nascita del piccolo Theodore avvenuta nell’ottobre dello scorso anno.

Il grande spavento per la famiglia Bonolis

Lo showman sessantenne ha ottenuto ovviamente la conferma dalla Mediaset anche per la prossima stagione, in virtù dell’ottima riuscita delle sue trasmissioni. Da “Avanti un altro” a “Ciao Darwin”, ogni programma da lui diretto ha riscosso un successo fenomenale, come testimoniato dai dati relativi allo share.

La coppia formata da lui e dal maestro Luca Laurenti continua infatti a rimanere una delle più apprezzate e stimate dal pubblico italiano, che non può fare a meno di assistere alle loro esilaranti gag.

Al momento però, la programmazione tradizionale è ferma a causa della consueta pausa estiva, dove anche i volti di spicco dell’emittente si stanno godendo le meritate vacanze. Finora sta filando tutto liscio per la famiglia Bonolis, a differenza dell’estate scorsa in cui hanno subito un forte spavento.

A raccontarlo è stata proprio sua moglie Sonia, la quale ha utilizzato la piattaforma di Instagram per mettere al corrente i suoi follower sull’accaduto: “Sono qui ad Ansedonia. Sono due giorni che facciamo su e giù a cercare il gatto. Non ne vuole sapere di rimanere dentro casa. Nonostante lui sia castrato e non conosca il posto, giustamente ha deciso che è più importante la sua libertà”, così ha esordito la Bruganelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Il messaggio della moglie di Paolo è poi terminato in questo modo: “Lui tutti i giorni se ne va in giro. A volte torna, a volte non torna. Questa notte è tornato alle cinque e mezza”, le parole di Sonia, la quale, a causa dello spavento, sembra orientata ad acquistare un microchip per il suo gatto in modo da essere a conoscenza di ogni suo eventuale spostamento.