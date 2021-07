Simona Izzo, la malattia con cui combatte ogni giorno: È complicatissimo starle accanto

L’attrice, regista e sceneggiatrice italiana ha parlato a cuore aperto della sua malattia. Sveliamo insieme le sue parole

Nel corso della sua carriera, la Izzo ha dimostrato di sapersi cimentare in vari settori, tutti comunque legati al mondo dello spettacolo.

La maggior parte di noi la conosce come attrice e regista, in alcuni casi al fianco di suo marito Ricky Tognazzi, tuttavia si è dedicata anche a diverse altre cose. Un esempio può essere il doppiaggio, disciplina in cui ha evidenziato di possedere una certa abilità, prestando la sua voce a svariati personaggi cinematografici.

Oltre a questo, Simona ha scritto alcuni libri, a partire dal suo esordio come scrittrice che risale all’inizio del secolo in corso fino alla sua pubblicazione più recente, arrivata nel 2016 con il titolo “Figli mariti amanti: il maschio superfluo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ❤️Simona Izzo❤️ (@simona_izzo_my_love)

Per finire ci sono anche le sue varie esperienze televisive, dove spesso ha vestito i panni dell’opinionista. Nel 2017 invece ha preso parte come concorrente alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. La sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia è stata interrotta dalla sua eliminazione dal gioco, arrivata dopo quasi un mese dal suo ingresso.

La malattia che affligge Simona Izzo

Soltanto tra qualche giorno, esattamente il 30 luglio, la Izzo verrà premiata in occasione dell’undicesima edizione de “La pellicola d’oro”, evento che si terrà presso il Teatro Ettore Scola di Roma.

Mentre da una parte la sua carriera è ancora fiorente, dall’altro Simona soffre per una malattia di cui lei stessa ne ha parlato davanti alle telecamere. Qualche tempo fa infatti, è stata ospite della trasmissione “Vieni da me”, in onda sui canali Rai.

La moglie di Ricky Tognazzi, durante l’intervista, si è resa protagonista di una confessione: “Sono stata male ma perché tendo anche a stare male. Sono una bipolare subclinica”, così ha esordito l’attrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona izzo (@simonettaizzo)

In un secondo momento invece, ha fatto intendere che spesso non tutto il male viene per nuocere: “Amo molto l’altra parte di me, la amo da morire. Amo follemente la Simona che sta male e soffre perché poi è quella che scrive e che compone, quando sono infelice scrivo perché invece la felicità la vivo”, ha chiosato Simona al termine della chiacchierata con la padrona di casa Caterina Balivo.