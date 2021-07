La mamma di Michelle Hunziker senza filtri in diretta: “Il vibratore…” | Aurora rimane sconvolta

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è rimasta sbalordita da un’affermazione di sua nonna. Scopriamo le parole della signora

Appena un paio di giorni fa, Aurora ha pubblicato una fotografia insieme a quello che sarà il suo compagno di avventura nella prossima stagione televisiva.

Per la giovane infatti, si è presentata una nuova opportunità di lavoro che naturalmente non si è fatta sfuggire. A partire dall’anno venturo, la Ramazzotti sarà alla guida di “Mistery Land”, programma che andrà in onda sulle frequenze di Italia 1. Il nome del personaggio che sarà al suo fianco in questa esperienza corrisponde a quello di Alvin, pseudonimo di Alberto Bonato, ex inviato dell’Isola dei Famosi.

“Grazie Alvin e grazie a tutti quelli con cui sto lavorando adesso. Inconsapevolmente mi state facendo bene al cuore”, le dedica della figlia di Michelle all’indirizzo del conduttore televisivo e radiofonico, inserita nella didascalia posta vicino allo scatto da lei caricato sul suo account di Instagram.

Lo stupore di Aurora Ramazzotti

Sia nel corso delle sue apparizioni televisive che durante i video e le dirette da lei pubblicate sui social network, Aurora riesce a catturare le attenzioni dei suoi fan grazie al suo carattere spigliato e solare, caratterizzato anche da una certa vena ironica.

Proprio sulla sua pagina di Instagram, la Ramazzotti gestisce una “rubrichetta”, così ama chiamarla lei, in cui parla dei temi più disparati. In una delle puntate di questo appuntamento ha invitato niente poco di meno che sua nonna Ineke, la mamma di Michelle Hunziker.

L’argomento dell’episodio in questione è il sesso e tutto ciò che gli ruota attorno. Rivolgendosi ai suoi seguaci, la giovane presentatrice ha domandato: “Mi sembra lecito coinvolgerla, perché chi può aiutarvi più di lei, che ha settanta anni di esperienza in amore?”, alla quale ha prontamente replicato la signora.

“Ho fatto l’amore per la prima volta a diciannove anni. Una volta ero molto romantica, mi mettevo gli occhiali rosa. Oggi non mi frega più nessuno”, le parole della nonna. Aurora ha preso subito la palla al balzo: “Oggi allora cos’è importante?”. A quel punto, la risposta di Ineke ha lasciato tutti a bocca aperta: “Il vibratore”.

A seguito della risposta della mamma di Michelle Hunziker, le due sono immediatamente esplose in una fragorosa risata, la medesima reazione che hanno avuto i tanti follower che erano collegati in quel momento.