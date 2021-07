Sabrina Ferilli, il dramma pesantissimo: L’incubo della persecuzione

La bellissima attrice romana, Sabrina Ferilli, ha vissuto un vero e proprio incubo. Andiamo a scoprire insieme di che si tratta

Mentre la sua carriera procede come al solito a gonfie vele, non si può dire la stessa cosa per quel che concerne la vita privata.

Qualche tempo fa infatti, la serenità dell’attrice è stata seriamente intaccata, a causa di una vicenda di cui si è parlato ampiamente. Per sua fortuna però, la storia che la perseguita sembra essere finalmente giunta al capitolo conclusivo.

Dopo la sua avventura nel programma targato Mediaset “Amici Speciale”, dove ha vestito i panni della giudice di gara, proprio quest’anno Sabrina ha preso parte alle riprese di una miniserie televisiva, la quale si intitola “Svegliati amore mio” ed è diretta dall’ex gieffina Simona Izzo e da suo marito Ricky Tognazzi, figlio del grande Ugo Tognazzi.

Il dramma vissuto da Sabrina Ferilli

Per diverso tempo Sabrina lo ha tenuto nascosto, fino a che il problema è diventato troppo grande. Da anni infatti, la cinquantasettenne è vittima di uno stalker. Il nome di quest’ultimo corrisponde a quello di Carlo Neri.

L’uomo si dichiara pazzamente innamorato di lei, se non fosse che per manifestare i suoi sentimenti ha fortemente spaventato la sfortunata attrice. L’incubo da lei vissuto ha inizio addirittura nel lontano 2009, quando lo stalker ha cominciato a seguirla.

Con il passare degli anni Neri ha deciso di presentarsi anche sotto casa sua, cantando canzoni e portandole dei fiori, in modo da tentare di conquistare il suo cuore. Purtroppo però, l’ossessione dell’uomo lo ha portato ad assillare la Ferilli, arrivando addirittura a strattonarla in qualche occasione, tanto che alla fine lei non ne ha potuto più.

Sabrina infatti, ha messo la vicenda nelle mani dei suoi legali, i quali si sono occupati del caso portando l’imputato in tribunale. Il Pubblico Ministero, Daniela Cento, ha richiesto per lui una condanna a tre anni e tre mesi di reclusione.

Alla fine del processo però, arrivata nello scorso inverno, Neri ha ricevuto la pena di un anno per reato di stalking, di certo molto meno di quello che la malcapitata attrice romana si augurava.