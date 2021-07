Stefania Sandrelli, la confessione agghiacciante: “Ho abbandonato mia figlia”

La celebre attrice toscana si è aperta nel racconto di una confessione strappalacrime, in cui ha affermato di aver abbandonato sua figlia

La straordinaria carriera della Sandrelli, iniziata ormai più di mezzo secolo fa, ha bisogno di ben poche descrizioni. Tutti gli amanti del cinema italiano infatti, conoscono benissimo il volto di una delle attrici più famose del nostro Paese.

Recentemente invece, Stefania ha esordito come regista di un’opera teatrale. Il 23 luglio infatti, è andata in scena la “Tosca” di Giacomo Puccini, diretta da lei in occasione del Festival di Torre del Lago. Anche in questa circostanza, la settantacinquenne ha strappato ampi consensi tra il pubblico, che ancora una volta ha riconosciuto l’abilità artistica della bravissima interprete.

La stagione appena conclusa in realtà è stata ricca di impegni per la Sandrelli, che oltre al sopracitato spettacolo in cui ha lavorato come regista, ha recitato anche in un paio di film sul grande schermo, intitolati “Lei mi parla ancora” e “La tristezza ha il sonno leggero”, diretti rispettivamente da Pupi Avati e Marco Mario De Notaris.

La drammatica confessione di Stefania Sandrelli

Mentre oggi è legata al regista e sceneggiatore Giovanni Soldati da ormai diversi anni, in passato l’attrice è stata protagonista di altre importanti relazioni sentimentali.

La prima è risaputa da tutti, ossia quella con il grande Gino Paoli, con cui si è fidanzata quando era ancora minorenne. Insieme al cantautore ha messo al mondo la sua primogenita Amanda. In seguito invece, dopo la rottura con l’artista, la Sandrelli ha avuto un altro figlio, Vito, nato dal suo rapporto con Nicky Pende.

Tuttavia, proprio a causa di quest’ultimo, le cose tra Stefania e la sua prima figlia si sono incrinate tragicamente: “Lei (Amanda) è stata il grande cruccio della mia vita. Il mio più grande dolore. Dovetti abbandonarla per stare vicino a Nicky Pende, che mi faceva disperare. Gli piacevano troppo la vita notturna e l’alcol”.

Subito dopo, la settantacinquenne nata a Viareggio ha spiegato la vicenda in maniera più approfondita: “Per occuparmi di lui, affidai Amanda a Gino e sua moglie. Non me lo sono mai perdonato. E, giustamente, neppure mia figlia è stata indulgente”.

Al termine delle sue parole, la Sandrelli ha confessato di aver ricucito almeno in parte il rapporto con Amanda, nonostante la tanta sofferenza che le ha provocato nel corso della sua giovinezza.