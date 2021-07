Stefano De Martino, confessa il dramma orribile: “Siringhe, lacci emostatici…”

Stefano De Martino ha svelato tutto. Il conduttore di ‘Made in sud’ ha spiegato la sua difficile adolescenza prima del grande salto

Tra gli artisti che hanno catturato il cuore del pubblico negli ultimi anni, Stefano De Martino rappresenta di sicuro uno dei volti più amati. Non soltanto perchè il popolo femminile lo ha eletto ormai come vero e proprio sex symbol, ma anche perchè Stefano ha cavalcato l’onda della notorietà sfruttando ogni occasione possibile. Anche un distacco dal passato, se vogliamo, visto che il ruolo di ballerino interpretato all’inizio della sua carriera, rappresenta ormai soltanto un iniziale passaggio di quella che poi è diventata una carriera da artista assolutamente completo.

La conduzione, infatti, ha visto Stefano assolutamente in grado di gestire diversi tipi di situazione, risultando tremendamente adeguato a quello che è un ruolo che lui ha sempre svolto con grande professionalità, dinamismo ma soprattutto divertimento. Certo, ci sono stati dei passaggi cruciali. Come il ruolo di inviato a ‘L’isola dei famosi’, che ha visto De Martino mettersi alla prova per la prima volta in una situazione molto particolare. Sfida vinta, e cosi la sua carriera ha preso una svolta.

Fino ad arrivare alla conduzione di ‘Made in sud‘, programma comico di stampo marcatamente napoletano, e che dunque ha ritrovato proprio in De Martino un padrone di casa ideale. Ma la sua carriera è appena all’inizio, e tanti progetti di sicuro lo avranno al centro dell’attenzione.

Leggi anche—> Paolo Brosio, la confessione drammatica: “Era andata a dargli il buongiorno, non respirava più”

Leggi anche—> Viola Valentino, il dramma del brutto male che l’ha colpita: “Bisogna operare d’urgenza”

Stefano De Martino e la confessione sul terribile dramma

Ma la vita di Stefano non è stata sempre tutta rose e fiori. La sua vita ha visto dei momenti molto particolari manifestarsi davanti a lui, soprattutto in età adolescenziale. Il passato del ballerino, infatti, è stato contornato da un contesto molto delicato, sul quale egli stesso è tornato in tempi recenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Il tutto emerso durante una chiacchierata fatta dall’ex compagno di Belen Rodriguez con ‘Il Corriere della sera’: “Quello che mi rende più felice è vedere che oggi tanti ragazzi pensano: ‘Se ci è riuscito lui, posso anche io’. Vedere che c’è chi si convince, anche grazie a me, che non è vero che se nasci lì sei fuori dai giochi mi riempie d’orgoglio”.

Stefano, poi, è entrato ancora più nel dettaglio, spiegando la difficile situazione vissuta da ragazzino in quel di Torre Annunziata: “Sono cresciuto in una realtà violenta, fatta di guerre tra clan, di spaccio all’aria aperta. In quei posti si cresce velocemente. Siringhe, lacci emostatici… mia madre non poteva nasconderlo: ha dovuto spiegarmi presto da cosa stare lontano e perché. Penso mi abbia aiutato ad evitare tanti guai”.