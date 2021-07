Albano Carrisi alla fine non ce l’ha fatta: Non lo vedrete più lì

Le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi hanno trovato la conferma ufficiale, infatti, alla fine, il cantante pugliese non ce l’ha fatta

Gran parte della vita di Al Bano è stata dedicata alla musica, in quanto quest’ultima è la sua più grande passione fin da quando era giovanissimo.

Tanti dei migliori anni della sua carriera li ha trascorsi al fianco di Romina Power, sua storica ex moglie, insieme alla quale ha inciso alcune canzoni conosciute da tutti, dai fan più grandi fino ad arrivare alle generazioni più giovani.

Anche se il mondo in cui lavora riveste una parte fondamentale della sua esistenza, per un uomo del suo stampo la famiglia è altrettanto importante. Ad oggi è oltre un ventennio che sta insieme a Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto i suoi due figli più giovani, Albano Jr e Yasmine.

Dal rapporto con la sua ex moglie sono venuti alla luce invece i quattro più grandi, tra cui c’è la primogenita Ylenia, scomparsa tanti anni fa in circostanze ancora misteriose.

Una forte delusione per Al Bano

La grande popolarità di cui gode, ha portato Carrisi a diventare anche un noto personaggio televisivo, per merito delle diverse trasmissioni a cui ha partecipato.

Nel corso dell’ultima stagione ad esempio, il settantottenne ha vestito i panni del coach al fianco di sua figlia Yasmine, durante le riprese di “The voice senior”, format in onda sulle frequenze di Rai 1.

Il cantante di Cellino San Marco si è dichiarato molto divertito da quest’avventura, anche se purtroppo sembra proprio che non si ripeterà. Lui e sua figlia infatti, il prossimo anno non saranno presenti nel talent show condotto da Antonella Clerici, a dispetto del gradimento del pubblico nei loro confronti.

Una volta venuto a conoscenza della notizia, l’ex marito di Romina Power ha deciso di parlarne sulle pagine del settimanale “Nuovo Tv”, dove ha chiarito la sua posizione in merito: “Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla”.

Verso la conclusione del suo discorso, un pensiero va anche a sua figlia: “Yasmine è dispiaciuta. Le sarebbe piaciuto tornare nel programma. Per lei questo è stato una sorta di debutto televisivo. Ma Yasmine è giovane e piena di energia e di interessi”.