Antonella Mosetti, la drammatica situazione famigliare: “Ha avuto un ictus”

La Mosetti ha svelato di aver vissuto una drammatica situazione in famiglia. Scopriamo insieme di che si tratta

Senza alcuna ombra di dubbio una qualità che va riconosciuta ad Antonella è la sua bellezza, con la quale è riuscita a catturare le simpatie del pubblico, in particolar modo nei confronti di quello maschile.

I suoi numerosissimi fan hanno modo di apprezzarla in tutto e per tutto tramite la sua sempre aggiornata pagina di Instagram, seguita da quasi settecentomila follower. Proprio negli ultimi giorni, la showgirl nata nella nostra capitale ha caricato una serie di scatti in cui è ritratta in costume da bagno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🖥📽🎶🩰🎤 (@antonellamosetti)

A quanto pare infatti, anche lei si sta godendo alcune settimane di vacanza, all’insegna del mare, del sole e del divertimento. Il suo sguardo ammaliante e le forme perfette del suo corpo hanno scatenato ondate di commenti, nei quali leggiamo tutta l’ammirazione dei tanti fan che possiede.

Antonella Mosetti e la drammatica situazione famigliare

In merito alla sua carriera televisiva, una delle ultime esperienze degne di nota è quella da lei avuta al Grande Fratello Vip.

Nel 2016 infatti, ha preso parte come concorrente alla prima edizione del noto reality show dedicato ai personaggi famosi targato Mediaset. La sua eliminazione è arrivata durante il corso della sesta puntata, pertanto ad un passo dalla semifinale.

Anche in quest’occasione sono emersi dei racconti riguardanti la sua sfera personale, tra cui un presunto flirt con Stefano Bettarini, come rivelato proprio da quest’ultimo. Tali affermazioni non sono piaciute alla Mosetti, che dopo la sua uscita dalla casa del Gf ha commentato così le parole dell’ex calciatore: “D’istinto lo avrei querelato. Per un motivo: mio padre, che ha una certa età, quando ha sentito quello che stupidamente Stefano ha detto, è stato molto male”.

Purtroppo però, la salute del genitore di Antonella qualche tempo fa è stata messa sul serio a dura prova. L’uomo infatti, è stato vittima di una durissima malattia, della quale l’ex gieffina ha messo al corrente i suoi follower: “Mio padre stanotte ha avuto un ictus ischemico. Lo tengono sotto controllo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🖥📽🎶🩰🎤 (@antonellamosetti)

Fortunatamente è stato portato in tempo al pronto soccorso Sant’Eugenio di Roma, dove i sanitari hanno svolto un eccellente lavoro riuscendo a salvare la vita del papà della Mosetti.