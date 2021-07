Antonino Cannavacciuolo, il problema di salute che l’ha attaccato: “Vicino a un bivio…”

Il noto chef televisivo è stato messo alle strette dal grave problema di salute. Andiamo a scoprire qualche altro dettaglio

Anche se quello della cucina resta il mondo a cui è maggiormente legato, Antonino con il passare del tempo si è dedicato a diverse altre attività.

Innanzitutto sappiamo bene del successo da lui riscosso sul piccolo schermo, reso possibile da un carattere esuberante che riesce a coinvolgere i suoi tanti telespettatori, i quali, naturalmente, rimangono affascinati dalla sua indiscutibile abilità culinaria.

Questo mix di esperienza dietro ai fornelli e simpatia a non finire hanno garantito al cuoco partenopeo una visibilità impressionante, testimoniata anche dal seguito che ha sui social network, dove non manca occasione di condividere nuovi contenuti.

Oltre alla cucina ed alla tv però, Cannavacciuolo è sempre più attivo nel settore dell’imprenditoria. Il numero sempre crescente dei locali da lui aperti è la dimostrazione della sua capacità, abbinata a quella di sua moglie, Cinzia Primatesta, che svolge un ruolo importante nella gestione delle varie aziende del marito.

I gravi problemi di salute di Antonino Cannavacciuolo

Come si evince dalla sua stazza, lo chef non ama soltanto cucinare, ma è anche un buongustaio quando si tratta di mangiare dei piatti squisiti.

Il suo amore per il cibo lo ha portato però a pesare la bellezza di 155 chili, come dichiarato dallo stesso durante il corso di un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”. Proprio per questa ragione, Antonino ha deciso di cambiare il regime alimentare.

“Sono stato vicino a un bivio. Pesavo tanto, sono arrivato a 155 chili, mi sentivo stanco, dormivo male. Tre anni fa ho detto basta e mi sono comprato un tapis roulant”, la confessione del cuoco nato a Vico Equense.

I primi risultati a quanto pare stanno iniziando ad emergere, grazie alla costanza con cui sta seguendo questo percorso: “La mattina faccio camminata veloce e pesi, non seguo una dieta. Sto solo un po’ attento, non mi sono tolto niente. Oggi peso 126-127 chili, ogni tre, quattro mesi perdo un chilo: la bilancia non deve più salire, deve solo scendere”.

Al termine del suo discorso, Cannavacciuolo ha svelato un ultimo segreto: “Se una sera esagero a cena con gli amici, il giorno dopo insalata, corsa e flessioni”, così ha concluso il quarantaseienne, il quale sembra carico e determinato nel raggiungimento dell’obiettivo che si è prefissato.