Elenoire Casalegno, la disperazione urlata pubblicamente: “Ho il volto rigato dalle…”

La Casalegno ha urlato tutta la sua disperazione a seguito di un evento drammatico. Vediamo insieme di che si tratta

La presentatrice televisiva nata in Liguria, per l’esattezza a Savona, ha esordito nel mondo dello spettacolo tramite il concorso di bellezza “Look of the year”.

Aiutata dal suo fascino, Elenoire è riuscita ben presto a ritagliarsi uno spazio in televisione dove, con il passare degli anni, ha condotto un gran numero di trasmissioni, in particolar modo sulle frequenze dei canali Mediaset.

Molto attiva anche sui social network, proprio in questi giorni ha pubblicato alcuni scatti sul suo profilo Instagram, in cui è ritratta in momenti di puro relax. Da queste foto è impossibile non notare la sua straordinaria forma fisica, esaltata da un costume a due pezzi che mette in luce una bellezza indiscutibile.

A tal proposito, nella sezione dedicata ai commenti c’è un tripudio di messaggi da parte dei suoi oltre ottocentomila follower, i quali stravedono per una delle showgirl più apprezzate del nostro Paese.

Il grande dolore di Elenoire Casalegno

Durante le sue svariate apparizioni televisive, Elenoire ha sempre esibito il suo splendido sorriso, con cui ha stregato il pubblico da casa.

Purtroppo però, c’è stato per lei un momento in cui il suddetto sorriso è venuto meno, a causa di un evento drammatico, ovvero la dipartita del suo cagnolino Pepe. Anche in questo caso, ha utilizzato la piattaforma di Instagram per esprimere i suoi sentimenti più sinceri nei confronti dell’amico a quattro zampe.

“Mentre scrivo ho il volto rigato dalle lacrime, è passato un giorno, e credo ne passeranno ancora molti, prima che il mio ricordo possa essere accompagnato da un sorriso”, le parole struggenti della showgirl ligure.

Tutti gli amanti degli animali possono capire benissimo la sua disperazione, soprattutto se pensiamo che ha vissuto ben diciassette anni al fianco del compianto Pepe. Alla fine del lungo post da lei caricato, la Casalegno ha dato il suo ultimo addio al cagnolino che è venuto a mancare: “Ti ho voluto bene, non so se sono stata un’amica perfetta, ma tu sei stato un grande Amico”.